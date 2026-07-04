Cote d'Ivoire: Gbêkê - Jacques Assahoré Konan célèbre 3 500 femmes avec plus de 25 millions de FCFA de dons

Les femmes de la région de Gbêkê ont été au coeur d'une grande célébration, le samedi 4 juillet 2026 à Brobo, à l'initiative du ministre des Eaux et Forêts et président du Conseil régional de Gbêkê, Jacques Assahoré Konan.

Organisée avec le soutien du député-maire de Brobo, Louis Kouakou Abonouan, cette cérémonie a constitué un hommage appuyé à celles que les autorités considèrent comme les véritables piliers du développement local.

La rencontre a mobilisé une foule importante venue des quatre départements de la région. Autorités administratives, politiques, coutumières et militaires, leaders communautaires ainsi que de nombreuses populations ont pris part à cette célébration placée sous le signe de la reconnaissance, de la solidarité et de la cohésion sociale.

Point d'orgue de cette journée, 3 500 femmes ont bénéficié de dons d'une valeur globale de plus de 25 millions de FCFA. Les bénéficiaires ont reçu des kits composés de pagnes, de broyeuses, de faitouts, de glacières et de marmites. À travers cette action sociale, le Conseil régional entend apporter un soutien concret aux activités des femmes tout en améliorant leurs conditions de vie et celles de leurs familles.

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Au-delà de leur valeur matérielle, ces dons traduisent la volonté des autorités régionales de reconnaître le rôle déterminant que jouent les femmes dans la stabilité des ménages, l'économie locale et le développement de Gbêkê.

Dans son intervention, Jacques Assahoré Konan a tenu à exprimer sa profonde gratitude aux femmes de la région pour leur confiance, leur fidélité et leur accompagnement constant. Il a rappelé que cette journée leur était entièrement consacrée afin de saluer leur engagement quotidien et leur contribution essentielle au progrès de la région.

« Cette célébration est un témoignage de notre reconnaissance envers les femmes de Gbêkê, qui, par leur courage, leur travail et leur détermination, participent activement au développement de notre région », a-t-il souligné, réaffirmant sa volonté de poursuivre les actions en faveur de leur autonomisation.

La dimension festive de l'événement a été assurée par les prestations des artistes Adeba Konan, Savane Alla et Lyli Djrli, qui ont offert un spectacle salué par les milliers de participants. Dans une ambiance de ferveur populaire, chants, danses et animations ont rythmé cette journée exceptionnelle.

Cette cérémonie de reconnaissance s'est achevée dans une atmosphère de communion et de fraternité, laissant aux participantes le souvenir d'un moment fort de partage et de valorisation. À travers cette initiative, Jacques Assahoré Konan réaffirme son engagement à placer les femmes au coeur des politiques de développement de la région de Gbêkê.