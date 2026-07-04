Cote d'Ivoire: Affaire déguerpissement de Koumassi Campement - Les victimes rencontrent les avocats commis par le Cojep

Au-delà des dons en vivres et en non-vivres remis aux habitants lors de sa visite à Koumassi Campement, l'un des sites affectés par les opérations de déguerpissement menées dans le district d'Abidjan, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), Charles Blé Goudé, s'était engagé à mettre en place un collectif d'avocats afin de défendre les personnes sinistrées.

Dans le cadre de cette promesse, les avocats mandatés par le leader du Cojep ont rencontré les victimes, le samedi 4 juillet 2026, dans leur cabinet situé à la Riviera 2.

Après plus d'une heure d'échanges avec les juristes, le porte-parole des victimes, Bayoro Charles, a expliqué les raisons de cette rencontre.

« Lors de sa visite à Koumassi Campement, le président du Cojep, Charles Blé Goudé, nous avait assuré qu'il mettrait des avocats à notre disposition pour défendre nos intérêts. Aujourd'hui, nous sommes venus échanger avec eux afin de mieux comprendre les démarches à entreprendre. Une autre rencontre est prévue afin d'approfondir et de clarifier certains points », a-t-il indiqué.

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Il a par ailleurs affirmé que les victimes avaient pris connaissance de la décision du gouvernement relative à la construction de 12 000 logements en faveur des personnes touchées par les déguerpissements. Elles déplorent cependant l'absence de précisions concernant le calendrier de réalisation de ce projet ainsi que les délais de leur relogement.

« Nous saluons la volonté du gouvernement de nous accompagner, mais nous souhaitons savoir à quel moment cette mesure sera effectivement mise en oeuvre. Aujourd'hui, une grande partie des victimes est hébergée dans des établissements scolaires, alors même que la rentrée scolaire approche », a-t-il souligné.

De son côté, l'une des victimes, Fatoumata Cissé, a exprimé sa satisfaction face au respect de l'engagement pris par le président du Cojep. « Charles Blé Goudé est un homme qui tient ses promesses. Il nous avait annoncé cette initiative et nous constatons aujourd'hui qu'elle se concrétise. Nous lui adressons nos sincères remerciements pour cet acte de solidarité », a-t-elle déclaré.

Le collectif d'avocats commis par le Cojep pour défendre les victimes de Koumassi Campement compte au moins quatre avocats.