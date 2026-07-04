Cote d'Ivoire: MILA 2026 - Abidjan se prépare à accueillir le monde du livre

La 9e édition du Meeting international du livre et des arts associés (Mila), prévue du 23 au 25 juillet 2026, à Abidjan, ambitionne de renforcer sa stature de plateforme culturelle majeure en Afrique.

Présentées lors d'une conférence de presse tenue le vendredi 3 juillet 2026, à la bibliothèque municipale d'Abidjan Port-Bouët par le commissaire général du Mila, Yves Arsène Kouakou, les activités de la 9e édition du Mila ont été expliquées.

« Cet événement constitue aujourd'hui une plateforme de promotion du livre, des arts et du dialogue interculturel, avec l'ambition de porter la création africaine sur la scène internationale », a-t-il déclaré.

Placée sous le thème « Ressusciter le futur, visualiser le passé », cette édition réunira auteurs, éditeurs, artistes, chercheurs et professionnels du livre autour d'échanges consacrés à la littérature et aux arts associés.

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Le Gabon, pays invité d'honneur, apportera une dimension particulière à cette édition, marquée par la volonté de consolider les échanges culturels entre les peuples africains. L'écrivaine ivoirienne Anzata Ouattara, auteure de l'ouvrage Les coups de la vie, sera l'autrice à l'honneur.

Yves Arsène Kouakou a annoncé la participation de 192 auteurs, 176 invités internationaux, 41 maisons d'éditions, 21 artistes et des représentants de 25 pays. Il a également rappelé que, depuis sa création, le Mila a mis à l'honneur sept pays, distingué six auteurs et décerné 37 prix, illustrant ainsi sa progression dans le paysage culturel africain.

Le commissaire général a, en outre, révélé que l'édition 2026 sera marquée par une ouverture vers l'Allemagne, signe de l'ambition du Mila d'étendre son influence au-delà des frontières ivoiriennes et de promouvoir le livre ainsi que la création artistique sur la scène internationale.

Le programme prévoit notamment des tables rondes, des cafés littéraires, des conférences, des ateliers de formation, des rencontres avec des bookfluenceurs, des conversations littéraires, la proclamation et la remise des Prix Mila 2026, ainsi qu'un spectacle de clôture intitulé « Mila fait sa scène », mêlant lectures publiques, performances de slameurs ivoiriens et participation des délégations étrangères.

Une conversation avec l'autrice à l'honneur, Anzata Ouattara, ainsi qu'un café littéraire qui lui sera consacré figurent également parmi les temps forts de cette édition.

Le Prix Mila 2026 viendra, comme chaque année, récompenser des oeuvres et des auteurs, tout en offrant une meilleure visibilité aux talents du continent.

Au fil des éditions, le Meeting international du livre et des arts associés entend « s'imposer comme un rendez-vous incontournable de la promotion du livre, du dialogue culturel et du rayonnement des créations africaines ».