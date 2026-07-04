Tunisie: Hervé Renard annonce la fin de sa mission à la tête de la sélection tunisienne

4 Juillet 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par S-bak

TUNIS — Le sélectionneur national Hervé Renard a annoncé, samedi, la fin de sa mission à la tête de l'équipe de Tunisie de football au terme de la participation des Aigles de Carthage à la Coupe du monde 2026.

"Mon aventure prend fin", écrit le technicien français dans un message publié sur son compte personnel.

Renard avait été nommé en cours de compétition pour succéder à Sabri Lamouchi, au lendemain de la lourde défaite concédée par la sélection tunisienne face à la Suède (1-5), lors de la phase de groupes du Mondial.

"Avant de partir, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à la Fédération tunisienne de football pour m'avoir permis de participer à la Coupe du monde 2026. Ce fut un honneur de porter les couleurs de la Tunisie et de vivre cette expérience inoubliable", a-t-il déclaré.

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Le technicien français a également adressé un message d'encouragement à la sélection nationale : "Je souhaite le meilleur à cette équipe tunisienne pour l'avenir. Je suis convaincu qu'elle continuera à grandir, à faire vibrer tout un peuple et à écrire de belles pages de son histoire. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné tout au long de cette aventure."

La Fédération tunisienne de football (FTF) avait annoncé, le 16 juin dernier, la nomination d'Hervé Renard à la tête de la sélection nationale jusqu'au terme de la Coupe du monde 2026. L'accord conclu entre les deux parties prévoyait l'ouverture de négociations, à l'issue du tournoi, en vue d'un éventuel engagement à plus long terme.

Sous la direction d'Hervé Renard, la Tunisie s'est inclinée face au Japon (0-4), avant de concéder une nouvelle défaite contre les Pays-Bas (1-3), mettant ainsi un terme à son parcours dans la compétition.

Le départ du technicien français met ainsi fin aux spéculations relayées ces derniers jours sur une éventuelle prolongation de son aventure à la tête du onze national.

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