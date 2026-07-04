Tunisie: Le Festival de Carthage annonce le retour de Mayada El Hennawy, Cheb Khaled et Majida El Roumi

Tunis — La 60e édition du Festival international de Carthage marquera le retour sur la scène du théâtre romain de plusieurs grandes figures de la chanson arabe et internationale, a appris l'agence TAP auprès d'une source officielle.

Selon cette source, la chanteuse syrienne Mayada El Hennawy, l'artiste algérien Cheb Khaled et la diva libanaise Majida El Roumi figurent parmi les têtes d'affiche de cette édition anniversaire. Le chanteur britannique Sami Yusuf se produira, quant à lui, pour la première fois au théâtre romain de Carthage.

L'ouverture du festival sera assurée par la star tunisienne Saber Rebai, à l'occasion du 60e anniversaire de la création du Festival international de Carthage.

Mayada El Hennawy retrouvera ainsi le public tunisien après une absence de 21 ans, son dernier concert en Tunisie remontant à 2005.

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Cheb Khaled reviendra à Carthage pour la première fois depuis sa prestation de 2016, tandis que Majida El Roumi renouera avec la scène du théâtre romain après sa dernière participation en 2018.

La programmation comprendra également la chanteuse béninoise Angélique Kidjo ainsi que l'artiste tunisienne Nabiha Karaouli, aux côtés d'autres artistes tunisiens, arabes et internationaux.

La conférence de presse consacrée à cette 60e édition est prévue le 7 juillet au Musée paléochrétien de Carthage, où seront dévoilés le programme complet ainsi que les détails de l'organisation du festival.

La même source a ajouté que la vente des billets sera ouverte dans les prochaines heures via les plateformes électroniques dédiées.