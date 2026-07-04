Sénégal: Respect des prescriptions à Touba - Des cigarettes, de l'alcool, du chanvre indien, etc incinérés

Le Comité « Sammu Wormay Touba », chargé de veiller au respect des prescriptions en vigueur dans la ville sainte, a procédé ce samedi à l'incinération d'un important lot de produits et d'objets prohibés saisis au cours de ses opérations. À cette occasion, ses responsables ont réaffirmé leur engagement à faire respecter les directives du khalife général des mourides, tout en privilégiant la sensibilisation et la médiation.

Dans le cadre de ses activités de préservation des valeurs et des prescriptions en vigueur à Touba, le comité a saisi plusieurs objets et produits interdits. La cérémonie d'incinération de ces biens s'est tenue ce samedi 4 juillet 2026 au quartier Dianatoul Mahwa.

Selon Serigne Bada Fall, responsable de la communication du comité, les opérations menées entre septembre 2025 et juillet 2026 ont permis la saisie de 1 019 paquets de cigarettes, 2 488 cornets de tabac, 126 bouteilles de boissons alcoolisées, 67 cornets de chanvre indien, 16 vélos, 4 motos, 9 sacs de 50 kg contenant des produits de greffage capillaire et des mèches, 87 pièces de draps comportant des images pornographiques exposées dans des lieux publics, ainsi que 1 412 ballons de football.

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Au-delà de ces saisies, le comité a indiqué que plusieurs personnes ont été interpellées puis sensibilisées avant d'être relâchées, privilégiant ainsi la médiation à la répression. Les responsables ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leurs actions afin de lutter contre toute pratique ou tout produit interdit dans la ville sainte de Touba.

Ils ont, par ailleurs, invité l'ensemble de la population à respecter les directives du khalife général des mourides et réaffirmé leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans la préservation du caractère sacré de la cité religieuse.