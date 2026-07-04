Sénégal: Équipe nationale - Koulibaly, Gana, Sadio : le crépuscule des Lions historiques

Le Mondial 2026 ne laissera pas de bons souvenirs au Sénégal. Qualifiés in extremis, les Lions ont été sortis par la Belgique (2-3) dans des conditions regrettables en 16es de finale. Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye et Sadio Mané, les « cadres » qui devaient guider l'équipe, n'ont pas été à leur meilleur niveau. C'est peut-être leur dernière compétition avec le Sénégal.

La défaite terrible des Lions en 16es de finale du Mondial 2026 marque la fin d'une génération qui aura, durant plus d'une décennie, porté haut les couleurs du Sénégal. Idrissa Gana Guèye, joueur le plus ancien de l'équipe nationale, en sélection depuis 2011, a certainement disputé sa dernière Coupe du monde. Premier international sénégalais à atteindre la barre des 100 sélections, Gana qui a disputé 3 Coupes du Monde (2018, 2022, 2026), 6 Can, un tournoi des Jeux olympiques, a tout donné à la sélection.

Mais, à bientôt 37 ans, Idrissa Guèye n'a plus ses jambes de 20 ans. Venu au Mondial avec quelques pépins physiques, le milieu d'Everton a été en deçà de sa valeur normale. Dépassé en deuxième mi-temps face à la France (1-3), il s'est noyé contre la Norvège (2-3). Après le sursaut d'orgueil contre l'Irak (5-0), le joueur formé à Diambars Fc, malgré sa grande expérience, n'a pas su recadrer ses coéquipiers au moment où ils se faisaient remonter par des Belges à la rue jusque dans le dernier quart d'heure.

Kalidou Koulibaly est peut-être le joueur qui incarne le plus la faillite des « cadres » lors de ce Mondial. Blessé avec son club, il a pourtant été retenu par Pape Thiaw. Le sélectionneur national a préféré se passer des services de Malang Sarr pour emmener le capitaine des Lions. Ce choix ne s'avérera pas judicieux.

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Avec seulement quelques minutes dans les jambes face à l'Arabie Saoudite en amical, Koulibaly n'était pas prêt pour disputer une compétition aussi relevée que la Coupe du Monde. Face à la France, même s'il a tenu une mi-temps, l'ancien joueur de Naples était aux abonnés absents au retour des vestiaires. Koulibaly et ses coéquipiers n'ont pas tenu face à l'explosivité de la bande à Kylian Mbappé.

Malgré sa méforme, le capitaine des Lions a encore été aligné face à la Norvège et connaîtra une vraie débâcle face aux Vikings. Avec des erreurs à la pelle, il a été impliqué dans tous les buts encaissés par le Sénégal. Pape Thiaw s'est résolu à se passer de ses services face à l'Irak (5-0) au profit d'Abdoulaye Seck. Contre la Belgique, Koulibaly est encore resté sur le banc où il a observé, impuissant, à l'élimination du Sénégal.

Le capitaine des Lions, qui depuis 2015 a joué un rôle prépondérant dans les succès du Sénégal, semble avoir atteint ses limites. Déjà, lors de la dernière Can au Maroc, il avait montré des signes de déclin. Mamadou Sarr, qui avait disputé la finale face au Maroc, pourrait bien lui succéder.

Sadio Mané avait laissé entendre que la Can au Maroc serait sa dernière. L'ancien attaquant de Liverpool s'était fixé comme objectif de briller au Mondial avant de raccrocher les crampons avec l'équipe nationale. Ce n'est pas la meilleure sortie dont pouvait rêver le double Ballon d'Or africain. Dans un Mondial où il n'aura inscrit aucun but, Sadio n'a pas été le guide attendu.

Comme ce fut le cas lors du premier sacre sénégalais en 2022 au Cameroun et face au Maroc battu (0-1) sur sa pelouse lors du 2e sacre continental. Titulaire lors des 4 rencontres des Lions, le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal (54 réalisations) s'est montré muet. À 34 ans, Mané ne semble plus en mesure de hisser l'équipe nationale plus haut qu'il ne l'a fait en 2022 et 2026. C'est maintenant aux plus jeunes, notamment Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson... de montrer qu'ils sont assez outillés pour prendre la relève.