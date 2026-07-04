Afrique: Mondial 2026 - Le Maroc écarte le Canada et file en quarts

Ce samedi 04 juillet 2026, au NRG Stadium de Houston, le Maroc a validé son billet pour les quarts de finale en dominant le Canada, l'un des pays organisateurs, sur le score sans appel de 3-0.

Les Canadiens de Jesse Marsch, alignés en 4-4-2 avec Tani Oluwaseyi et Jonathan David en pointe, ont pourtant démarré très fort. Dès la 6e minute, David a buté sur le gardien marocain Yassine Bounou après un joli service de Luc De Fougerolles. Le portier des Lions de l'Atlas a récidivé à la 10e minute face à Oluwaseyi, auteur d'un beau contrôle orienté dans la surface.

Les hommes de Mohamed Ouahbi, en 4-2-3-1 avec Ayyoub Bouaddi au milieu, ont peiné à exister offensivement en première période, d'autant qu'ils ont perdu Ismael Saibari sur blessure à la cuisse, remplacé par Soufiane Rahimi. Le seul tir cadré marocain de la première mi-temps, signé Rahimi, n'a pas inquiété le gardien canadien Dayne Crépeau.

Le déclic est venu au retour des vestiaires grâce à un ancien joueur de l'OM : sur une combinaison de coup franc initiée par Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi a ouvert le score d'une frappe enroulée précise (50e). Ce but a libéré les Marocains, qui ont ensuite pris le contrôle du match, notamment après l'entrée de Sofyan Amrabat et Chamsdine Talbi.

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Le Canada, moins tranchant, n'a plus trouvé de solutions face à une défense marocaine solide. Ounahi a doublé la mise à la 82e minute, avant que Rahimi ne touche la barre transversale sur un nouveau service du milieu marocain. Le score a été scellé en toute fin de rencontre par un troisième but de Rahimi, servi par Diaz, dans le temps additionnel (90e+8).

Grâce à cette victoire nette, le Maroc rejoint les quarts de finale et affrontera le vainqueur du match entre la France et le Paraguay. Pour le Canada, l'aventure s'arrête là, sans démériter face à des Lions de l'Atlas très solides en seconde période.