Sénégal: Special Olympics Sénégal reçoit le drapeau national avant la Coupe du monde de Football Unifié à Paris

Ce samedi 4 juillet 2026, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djiréye Clotilde Coly, a procédé ce samedi à la remise officielle du drapeau national à la délégation de Special Olympics Sénégal, lors d'une cérémonie tenue à la salle d'honneur du Stade Léopold Sédar Senghor. Les athlètes s'envoleront pour Paris où se tiendra, du 5 au 11 juillet, la Coupe du monde de Football Unifié Special Olympics, une première participation pour le Sénégal à cette compétition.

L'événement a réuni plusieurs figures du mouvement sportif et institutionnel : Seydou Diouf, conseiller spécial du président de la République sur le handicap et représentant du CNOSS, ainsi que Rajah Sy, directrice générale de Special Olympics Sénégal, entourée de responsables du mouvement, de partenaires et de familles des athlètes.

« Un levier d'inclusion, d'éducation et de cohésion sociale »

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Dans son allocution, la ministre a salué « le travail remarquable » accompli par Special Olympics Sénégal en faveur des personnes vivant avec un handicap, félicitant au passage Rajah Sy pour « son engagement constant ». Elle a réaffirmé le soutien de l'État à ce mouvement, rappelant qu'il s'inscrit dans la vision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui fait du sport « un levier d'inclusion, d'éducation et de cohésion sociale », en phase avec l'Agenda Vision Sénégal 2050.

Cap sur Paris

Pour clore la cérémonie, la ministre a exhorté les athlètes à « porter haut les couleurs nationales », exprimant le voeu de les voir revenir de Paris en vainqueurs, à l'image de leur parcours aux Jeux mondiaux de Turin, où la délégation sénégalaise avait décroché trois médailles, dont une en or.

La compétition parisienne marquera donc une étape symbolique pour le sport unifié sénégalais, qui fait ses grands débuts sur cette scène internationale.