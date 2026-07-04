Ile Maurice: Canal+ zappe six chaînes et frustre les abonnés au prix fort

Canal «plus», mais des chaînes en moins. Depuis mardi, les abonnés de Canal+ Maurice qui allument TF1 pour suivre le prochain conseil de Koh-Lanta, le JT de 20h ou une série sur TF1 Séries Films tombent tous sur le même message : «Cette chaîne ne fait plus partie des offres». Avec TF1 disparaissent aussi TMC, LCI, Histoire TV et Ushuaïa TV. Six chaînes rayées d'un coup du bouquet... pour le même prix.

En cause, l'échec des négociations entre le groupe Canal+ et le groupe TF1. Dans un communiqué daté du 2 juillet, Canal+ affirme avoir pris acte de cet échec et explique que, malgré plusieurs mois de discussions et une proposition d'amélioration des conditions «en tous points» pour TF1, aucun accord global n'a pu être trouvé. Le groupe dit rester ouvert au dialogue, en vue d'un accord «reposant sur des bases raisonnables, équilibrées et pérennes», sans donner le moindre calendrier.

Sauf que pour les abonnés, un communiqué ne suffit pas. Sur les réseaux sociaux, la colère monte, alimentée par un sentiment que l'on se paie la tête des abonnés. Au-delà de la perte des chaînes, c'est l'absence de communication claire sur la suite qui passe mal.

Manque total de considération

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Rien sur un éventuel remboursement, rien sur une réduction du prix de l'abonnement, rien non plus sur d'autres chaînes qui viendraient compenser. Seulement une vague promesse de «nouvelles chaînes exclusives à venir», sans détails. «Franchement Canal+ Maurice, vous vous foutez de nous», s'emporte un internaute sur la page Facebook de l'opérateur.

«J'ai pris un abonnement chez vous à un certain prix pour des chaînes bien précises que vous avez proposées. Et là, du jour au lendemain, vous enlevez les chaînes mais vous gardez le même tarif ?!»... Même agacement chez une autre abonnée, qui pointe du doigt l'échec des négociations entre les deux groupes : «C'est inadmissible... Tout cela parce qu'ils n'ont pas su négocier les conditions financières et commerciales.»

Elle dit avoir perdu trois chaînes qu'elle regardait régulièrement et déplore que le prix de l'abonnement, lui, ne change jamais. «Ce n'est pas normal», tranche-t-elle, avant d'annoncer son intention de résilier son abonnement. Contactée à ce sujet, la direction de Canal+ Maurice n'était pas joignable dans l'immédiat.

Le sentiment d'être lésé n'est pas nouveau chez les abonnés de Canal+ Maurice. Malgré des bouquets multiples et des forfaits qui restent parmi les plus chers du marché local, aucun match de la Coupe du monde n'a été diffusé cette année sur les chaînes de l'opérateur. Une frustration qui s'ajoute désormais à la disparition de TF1, et qui interroge, une fois de plus, sur ce que les abonnés reçoivent réellement en échange de leur forfait.