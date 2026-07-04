Gabon: La Coupe Oloupi - 45 ans d'histoire, la 39e édition lancée pour août 2026

Les filles et fils de la Sébé Brikolo et de la Bayi Brikolo s'apprêtent à vibrer au rythme de la 39e édition de la Coupe Oloupi. L'annonce a été faite ce samedi 04 juillet 2026 à Libreville par Jean Paul Eyebe Lendoye, Coordinateur Général et Président Fondateur de la compétition.

Événement sportif majeur du Haut-Ogooué, la Coupe Oloupi célèbre cette année ses 45 ans d'existence. Pour marquer ce double anniversaire, la 39e édition se tiendra du 01 au 30 août 2026 au stade Tata Oloupi d'Okondja. C'est une annonce faite au cours d'une conférence de presse animée par le Comité d'organisation de cette énième édition.

Placée sous le très haut parrainage de Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, cette édition porte le nom de « Trophée de la grande victoire ». Un choix que Jean Paul Eyebe Lendoye explique ainsi : « C'est une première qu'une élection présidentielle se passe sans contestation, sans heurt, sans affrontement. C'est la grande victoire du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est la grande victoire du peuple gabonais dans son ensemble ».

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Au programme de ce mois de compétition : football, basket-ball, cyclisme et cross. Les départements de la Sébé Brikolo et de la Bayi Brikolo mobilisent ainsi leur jeunesse autour d'un thème fort : « Jeunesse gabonaise, pallier essentiel de la 5e République pour le Renouveau du sport ». Ce thème s'inscrit dans l'optique de raffermir les liens de fraternité entre les filles et fils d'Okondja et environs.

En 45 ans, la Coupe Oloupi s'est imposée comme un rendez-vous incontournable, mêlant sport, cohésion sociale et engagement citoyen. Rendez-vous dès le 1eᣴ août à Okondja pour lancer les festivités.