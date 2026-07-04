Afrique: Coupe du monde 2026 - Le Maroc s'extirpe du piège canadien et rejoint les quarts de finale

Bousculé par une teigneuse équipe du Canada en première période, le Maroc a dû son salut à un doublé d'Azzedine Ounahi dans un match où il aura subi avant d'être libéré par le doublé de son milieu de terrain (3-0). Les Lions de l'Atlas joueront leur quart de finale contre le vainqueur du match France-Paraguay.

Ils ne s'attendaient certainement pas à une telle adversité, à être bousculés dans des proportions jamais encore subies auparavant dans cette Coupe du monde. Les Marocains sont en quart de finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive, et ils peuvent pousser un grand ouf de soulagement et remercier leur double buteur décisif Azzedine Ounahi. L'ancien joueur de l'OM a d'abord délivré les siens au retour des vestiaires après sans doute leurs pires 45 minutes dans cette Coupe du monde.

Grâce à une belle combinaison sur coup franc, le capitaine Achraf Hakimi a trouvé en retrait son coéquipier à l'entrée de la surface de réparation et celui-ci a placé sa reprise du plat du pied hors de portée du gardien Maxime Crépeau (58e). Le Canada est surpris et piégé par cette inspiration marocaine au moment où il était encore à l'aise dans cette rencontre.

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Car, avant ce but, il faut l'avouer, Maxime Crépeau n'avait pas eu grand-chose à faire tant les Canadiens avaient pris la mesure des Marocains, qui avançaient dans ce huitième de finale dans la peau du favori. Mais les hommes de Jesse Marsch ont été sans complexe dès le début de la rencontre, mettant une grosse intensité et une terrible pression sur le Maroc. The Canucks vont même s'offrir deux grosses occasions, dont un face-à-face d'Oluwaseyi superbement remporté par Bounou (10e). Le gardien, né à Montréal, sauve les siens face à la furie canadienne.

Sur cette pelouse de Houston, le Maroc est méconnaissable. Le capitaine Hakimi prend même un carton jaune de frustration avant qu'Ismaïla Saibari ne soit obligé d'abandonner ses coéquipiers sur blessure. Le nouveau joueur du Bayern Munich, auteur de trois buts dans cette Coupe du monde, est remplacé dès la 22e minute par Rahimi.

Une revanche face à la France ?

C'est sans solution et avec la tête certainement farcie de doutes que l'équipe de Mohamed Ouahbi rejoint les vestiaires. Autant dire que c'est une vraie libération lorsqu'Ounahi délivre les siens en douchant les Canadiens, piégés par l'expérience marocaine. Dès lors, les Lions de l'Atlas maîtrisent mieux la rencontre face à des Canadiens obligés d'aller chercher l'égalisation. Les coéquipiers de Jonathan David ne parviennent pas à se montrer dangereux, sinon sur une frappe lointaine de Tajon Buchanan que Bounou détourne en corner (78e).

Le pays coorganisateur va même encore se faire piéger sur un contre rapide des Marocains mené par Brahim Diaz, qui fixe la défense avant de servir en retrait Ounahi, lequel s'offre un magnifique doublé pour assurer le break pour son équipe (82e). Le Canada est K.-O. et manque de se prendre un troisième but sur une tête de Rahimi qui trouve la barre transversale (84e). Mais ce n'était que partie remise, puisque l'attaquant va revenir dans les arrêts de jeu pour punir une nouvelle fois les Canadiens (90+8).

Le Maroc finit la rencontre bien mieux qu'il ne l'avait commencée et file tranquillement vers un nouveau quart de finale, où l'attend le vainqueur entre la France et le Paraguay. Pour rappel, le Maroc avait été éliminés en demi-finale lors de la dernière Coupe du monde par les Bleus...