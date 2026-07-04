Tunisie: Eau potable - Des coupures programmées chaque nuit dans ces régions

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé la mise en place d'un programme quotidien de régulation de la distribution de l'eau potable dans les gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia, à compter du dimanche 5 juillet 2026.

Selon un communiqué publié par l'entreprise, ce dispositif prévoit une interruption de l'alimentation en eau chaque jour, de minuit à 5 heures du matin.

La Sonede explique que cette mesure exceptionnelle est adoptée dans l'attente de l'achèvement des essais techniques nécessaires à la mise en service de la station de dessalement d'eau de mer de Sousse.

Elle intervient également dans un contexte marqué par une hausse des températures et un pic de consommation durant la saison estivale, qui ont entraîné un déséquilibre des ressources hydriques dans la région et provoqué des perturbations dans la distribution de l'eau potable, notamment dans les zones situées en altitude.

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L'entreprise précise que ce programme de régulation a pour objectif d'assurer une répartition plus équitable des ressources disponibles entre les différentes localités.

Il permettra également le remplissage des réservoirs afin de limiter les interruptions répétées et de garantir un approvisionnement plus régulier durant le reste de la journée.

La Sonede présente ses excuses à ses abonnés pour les désagréments occasionnés par cette mesure provisoire.

Elle assure que ses équipes techniques sont mobilisées en permanence pour finaliser les essais de la station de dessalement et poursuivre les interventions sur les réseaux dans les meilleurs délais.

Enfin, la société appelle les citoyens, les administrations, les entreprises publiques et privées ainsi que l'ensemble des usagers à rationaliser leur consommation d'eau, à prendre les précautions nécessaires et à constituer des réserves suffisantes pour couvrir leurs besoins essentiels durant les heures de suspension programmée de la distribution.