Tunisie: Vers des climatiseurs de classe 1 au prix de la classe 3 grâce à un mécanisme de subvention

La Tunisie s'apprête à mettre en place une nouvelle mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique des ménages, en facilitant l'accès aux climatiseurs les plus performants, selon Nafâa Baccari, directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME).

Dans une interview accordée à La Presse de Tunisie, il a indiqué que ce dispositif vise à encourager l'adoption de climatiseurs de classe 1, tout en alignant leur prix sur celui des appareils de classe 3, aujourd'hui plus répandus mais nettement plus énergivores.

Un mécanisme de subvention via le Fonds de transition énergétique

Le dispositif repose sur une prise en charge de la différence de coût par le Fonds de transition énergétique, géré par l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie. "Concrètement, le consommateur pourra acquérir un climatiseur de classe 1 au prix d'un appareil de classe 3, tandis que le fournisseur sera remboursé de l'écart de prix via ce mécanisme de subvention", nous a expliqué Nafâa Baccari.

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Toujours selon le responsable, cette mesure intervient dans un contexte de forte sollicitation du réseau électrique national, notamment durant la période estivale, marquée par une utilisation massive des climatiseurs dans les foyers.

Les données de l'agence font état d'environ 2,5 millions de climatiseurs en service en Tunisie. "Ces équipements existent dans différentes classes énergétiques, mais il faut rappeler que les catégories particulièrement énergivores, notamment les appareils de classe 4 jusqu'à 8, ont été interdites à la commercialisation", a-t-il encore précisé

Dans ce même cadre, le DG de l'ANME a ajouté que l'écart de consommation entre un climatiseur de classe 1 et un modèle de classe 3 peut atteindre environ 30 %, ce qui a un impact direct sur la facture énergétique des ménages.

"Ce dispositif est actuellement en cours d'approbation et s'inscrit dans une stratégie globale de transition énergétique visant à orienter le marché vers des équipements plus performants et plus économes en énergie... Concrètement, le citoyen pourra acheter directement un climatiseur de classe 1 au prix du marché d'un climatiseur de classe 3, tandis que le fournisseur sera remboursé de la subvention auprès de l'ANME", a-t-il affirmé, tout en assurant que cette initiative concernera exclusivement les nouveaux équipements, dans une logique de renouvellement progressif du parc et d'amélioration de l'efficacité énergétique des ménages.