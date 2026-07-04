Tunisie: Voyage inaugural du Tanit - Satisfaction de la communauté, prix des billets en suspens

Le voyage promotionnel marquant le lancement de la saison de retour des Tunisiens résidant à l'étranger, effectué le 18 juin dernier à bord du navire Tanit, couronne plus de six mois de travail mené conjointement par les structures nationales et la partie française, a affirmé le consul général de la République tunisienne à Marseille, Mohamed Chargui.

Intervenant à distance dans l'émission « Ahla Tounes » diffusée sur la Chaîne nationale tunisienne samedi, selon les informations rapportées par la plateforme du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, le diplomate a précisé que ce voyage, auquel ont participé des délégations issues de différentes autorités tunisiennes, a permis d'évaluer le niveau de réussite des préparatifs liés au retour de la communauté et d'identifier certaines insuffisances à corriger.

Un sentiment de satisfaction s'est dégagé au sein de la communauté concernant l'évolution des services administratifs proposés à bord du navire, a-t-il indiqué, citant notamment les efforts du Consulat général en matière de numérisation des services consulaires et de mise en place d'un système de rendez-vous préalables.

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Des réunions de coordination ont par ailleurs été organisées avec les représentants de Tunisair et de la CTN. Les deux sociétés s'efforcent de respecter les horaires des traversées, une amélioration notable ayant été constatée à cet égard, a précisé le consul général.

Des rencontres ont également eu lieu avec la partie française, en particulier avec les autorités sécuritaires, compte tenu de certaines problématiques d'ordre sécuritaire liées au fait que la majorité de la communauté tunisienne établie en Europe transite par Marseille lors de son retour. Cette coopération a en outre contribué à améliorer les conditions d'accueil au port de Marseille, a-t-il ajouté.

Le prix des billets demeure la principale préoccupation exprimée, a relevé le consul général, soulignant que cette question dépasse les compétences du Consulat et du ministère des Affaires étrangères. La mission consulaire a néanmoins transmis le dossier aux instances compétentes, dans l'attente des mesures nécessaires.