Dakar — L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a obtenu une deuxième victoire aux éliminatoires de la Coupe du monde en battant Madagascar par 101 points à 59, samedi, au stadium Marius-Ndiaye de Dakar.

Les Lions ont obtenu cette victoire dans la troisième fenêtre des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2027.

Le Sénégal a rapidement pris le contrôle de la rencontre en s'imposant avant la mi-temps : 51 points à 28. Il a ensuite creusé progressivement l'écart, face à des Malgaches dépassés dans tous les compartiments du jeu.

Le meneur sénégalais Brancou Badio a été le principal artisan de ce succès en réalisant une prestation de haut niveau avec 22 points, à savoir 8 rebonds et 7 passes décisives.

Il a été le meilleur joueur de la rencontre, avec la note +28.

Avec cette deuxième victoire, les Lions confirment leur volonté de qualification et abordent la suite de la compétition avec confiance.

Les hommes de Ngagne Desagana Diop vont rencontrer, dimanche à 18 h 00 GMT, les basketteurs de la République démocratique, pour leur troisième et dernier match du tournoi qualificatif.