Sénégal: Une pluviométrie 'très déficitaire' dans le département de Kaolack

Kaolack — La pluviométrie est "très déficitaire" dans le département de Kaolack (centre), ce qui a engendré un "flétrissement" des cultures de mil, a-t-on du responsable départemental de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Papa Assane Ndiaye.

"La troisième décade du mois de juin a été marquée par une pause sèche, contrairement à la deuxième décade. Au cours de cette dernière, des précipitations ont eu lieu dans plusieurs parties du département. Le cumul décadaire est compris entre 1 millimètre à Ndiaffate et 6 millimètres à Gandiaye", a-t-il indiqué.

Selon le cumul pluviométrique du mardi 30 juin, le poste météorologique de Kaolack a enregistré 17,3 millimètres en quatre jours, contre 48,4 en cinq jours, à la même période de l'année dernière.

À Ndiédieng, 30 millimètres ont été relevés en deux jours, contre 18,3 en trois jours, à la même période de 2025.

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À Latmingué, le cumul pluviométrique est de 24 millimètres en quatre jours, contre 58 en autant de jours, à pareil moment de l'année dernière.

Les communes de Ndiaffate, Keur Socé et Gandiaye ont connu des déficits variant entre 11,5 et 21,8 millimètres en trois jours, en comparaison des pluies enregistrées au début de l'hivernage de l'année dernière.

Les plants engendrés par les semis à sec de mil connaissent un "flétrissement" à cause de la faible pluviométrique, ce qui oblige certains agriculteurs à semer de nouveau, a signalé Papa Assane Ndiaye.

Il a relevé l'existence de cultures d'arachide qui se portent bien à Ndiébel.

"Pour le moment, la situation est calme, mais nous poursuivons les observations pour pouvoir alerter à temps l'équipe de la Direction de la protection des végétaux à Sokone", a ajouté le responsable départemental de l'ANACIM à Kaolack, concernant l'état phytosanitaire des cultures.