Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 5 juillet 2026

revue de presse

Coupe du Monde 2026 - Le Maroc domine le Canada et rejoint les quarts de finale

Le Maroc poursuit son parcours historique à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les Lions de l'Atlas se sont imposés avec autorité face au Canada (3-0), ce samedi, en huitièmes de finale, décrochant ainsi leur billet pour les quarts de finale.

Longtemps mis sous pression, les Marocains ont pourtant connu une première période délicate. Le Canada s'est montré entreprenant dès les premières minutes, multipliant les incursions offensives sous l'impulsion de Tani Oluwaseyi. Sollicité à plusieurs reprises, le gardien Yassine Bounou a réalisé plusieurs interventions décisives pour préserver le score. Le Maroc a également été contraint de composer avec la sortie sur blessure d'Ismael Saibari avant la pause. [Source allAfrica]

Mali : Les rebelles indépendantistes du FLA ont pris position dans la localité stratégique d'Anéfis

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Au Mali, des attaques coordonnées se sont déroulées samedi dans au moins six localités maliennes au nord, au centre et au sud du Mali. Le gouvernement affirme que la situation est sous contrôle. La coalition groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et rebelles indépendantistes du Front de Libération de l'Azawad (FLA) affirme de son côté avoir atteint ses objectifs.

Les principaux affrontements se sont déroulés dans la localité d'Anéfis dans le grand nord du Mali. Après deux heures de combats, les rebelles indépendantistes du FLA ont pris position dans cette localité stratégique, fait de nombreux prisonniers dans les rangs de l'armée malienne. Les mercenaires russes, soutien des troupes régulières, se sont alors regroupés dans le camp militaire de la ville où ils étaient toujours ce samedi nuit. [Source RFI]

En Guinée, l'autisme condamne les familles à l'isolement

En Guinée, les familles d'enfants autistes font face à une double épreuve : le manque de structures adaptées et une forte stigmatisation sociale. Dans ce contexte difficile, une école spécialisée redonne espoir en offrant à ces enfants un accès à l'éducation et à un accompagnement adapté.

À Fria, Kadiatou Diallo se promène avec son fils Kazaliou Baldé, dont les premiers signes d'autisme sont apparus dès la petite enfance. Le garçon évitait le contact visuel, éprouvait des difficultés à communiquer et se déplaçait en se traînant au sol plutôt qu'en marchant.

Comme de nombreuses familles guinéennes, ses parents se sont d'abord tournés vers un guérisseur traditionnel, qui leur a recommandé des amulettes censées protéger leur enfant. Face à l'absence d'amélioration, ils ont finalement consulté un hôpital à Conakry, où les médecins ont diagnostiqué un trouble du spectre de l'autisme, une condition dont la famille ignorait jusqu'alors l'existence. [Source Africanews]

Inondations au Togo : Cinq morts après des pluies intenses

Le gouvernement togolais a annoncé samedi un bilan provisoire de cinq morts à la suite des fortes pluies des 28 et 29 juin, qui ont provoqué d'importants dégâts matériels dans plusieurs régions du pays. Les autorités poursuivent les opérations de secours tout en appelant les populations à la vigilance durant le reste de la saison des pluies.

Le gouvernement togolais a annoncé samedi un bilan provisoire de cinq morts après les fortes pluies des 28 et 29 juin, qui ont frappé plusieurs régions du pays, notamment les régions Maritime, des Plateaux, Centrale ainsi que le District autonome du Grand Lomé (DAGL).

Dans un communiqué publié samedi, les autorités indiquent que ces précipitations ont atteint « des seuils d'une ampleur inédite dans l'histoire récente de l'ensemble des pays du Golfe de Guinée », provoquant d'importants dégâts matériels et de fortes perturbations de la circulation. [Source Apanews]

RDC : La Belgique s'attaque aux records miniers du Congo datant de l'époque coloniale, avec 24 000 milliards de dollars en jeu

Le gouvernement congolais s'apprête à récupérer un trésor archéologique et économique de premier plan : les archives géologiques de l'époque coloniale belge, conservées au musée de Tervuren. Ces documents, qui représentent près de 500 mètres linéaires de rapports, cartes et carnets de terrain, pourraient redessiner la carte des investissements dans un sous-sol dont les ressources sont estimées à 24 000 milliards de dollars par l'administration américaine. L'enjeu est colossal pour la RDC, qui entend transformer ce passé minier en levier de souveraineté économique.

Ces archives, compilées avant l'indépendance de 1960, couvrent l'une des ceintures métallifères les plus riches du monde, avec des données sur le cuivre et l'or, mais aussi des indications sur le cobalt et le lithium. Leur numérisation, longtemps réclamée par Kinshasa, a pris un tour diplomatique après l'intérêt de la société américaine KoBold Metals, qui s'est vu opposer un refus du musée afin d'éviter tout monopole privé sur ces informations. [Source Africapresse]

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye annonce la création de son parti politique

Une nouvelle étape s'ouvre dans la vie politique sénégalaise. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé, vendredi 3 juillet, sa volonté de mettre en place une formation politique appelée à rassembler les différentes composantes qui soutiennent son action. L'annonce a été faite au terme d'une audience de près de quatre heures accordées aux 306 maires membres de la Coalition Diomaye Président, venus des quatorze régions du Sénégal.

A travers ce projet de création de parti, le chef de l'État cherche à consolider sa base de soutien au moment où les équilibres du pouvoir évoluent au sommet de l'État. [Source Afrik.com]

Afrique : Comment la Türkiye s'est imposée comme un acteur majeur de la paix et de la stabilité

De la Corne de l'Afrique au Sahel, en passant par la Libye et l'Afrique australe, la Türkiye s'est progressivement imposée comme l'un des partenaires les plus influents des efforts de paix et de sécurité sur le continent. En misant sur la médiation diplomatique, la coopération militaire et le développement, Ankara défend une approche qui se distingue de celle des puissances traditionnelles.

« La montée en puissance de la Türkiye en Afrique s'inscrit dans une reconfiguration des équilibres internationaux, où les puissances émergentes cherchent à établir des partenariats plus horizontaux et moins conditionnels », a déclaré le Prof. Dr. Mürsel Bayram à TRT Afrika. [Source TRT Afrika]

Numérique : Le Gabon inaugure son premier Data center et affirme sa souveraineté

Ce vendredi 03 juillet 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement inauguré le tout premier Data center du pays. Une infrastructure de pointe, certifiée Tier III et écoresponsable, dont le ruban a été coupé en présence de membres clés du gouvernement, de responsables de ST Digital Gabon et de figures du secteur privé.

Pour le Gabon, cet événement marque bien plus qu'une simple ouverture technique : il pose les fondations d'une véritable indépendance computationnelle. [Source GabonMediaTime]

Madagascar : Assise nationale prévue du 6 au 10 juillet

Le compte à rebours est lancé pour la Justice malgache. Avant la concertation nationale du FFKM, le ministère de la Justice organise sa propre assise sectorielle du 06 au 10 juillet à Ivato.

Durant cinq jours, les acteurs du secteur diagnostiqueront les maux du système et proposeront des réformes concrètes pour restaurer la confiance citoyenne. Cette étape stratégique, visant à moderniser l'appareil judiciaire, sert de préparation à la future Conférence nationale pour la Refondation du pays. [Source Africa 24]

Centrafrique : Reprises des hostilités meurtrières aux frontières avec le Tchad et le Soudan

Au moins 28 personnes ont été tuées dans une attaque rebelle contre la localité d'Am-Dafock, dans le nord-est de la Centrafrique, selon des sources locales. Alors que le gouvernement affirme avoir repris le contrôle de la ville, des témoignages font état d'incursions persistantes depuis la frontière soudanaise, dans une zone où la MINUSCA a également été prise pour cible.

Une coalition de groupes armés affiliés au Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) de Noureddine Adam et au Mouvement démocratique pour le rassemblement du peuple centrafricain (MDRPC) d'Arda Hakouma a attaqué dans la matinée du 30 juin 2026, vers 4h35, la localité d'Am-Dafock, dans la préfecture de la Vakaga, au nord-est de la République centrafricaine, selon le communiqué de la Mission de l'ONU en Centrafrique (MINUSCA).

Les assaillants ont également pris pour cible la base temporaire d'opérations de la MINUSCA dans la localité. Trois Casques bleus zambiens ont été blessés, dont un grièvement lors d'une patrouille de protection des civils. [Source Beninwebtv]