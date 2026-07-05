Tunisie: Conférence de presse - 60e édition du festival international de Hammamet - Le pari des 60 ans

Soixante ans après sa création, le Festival International de Hammamet s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Du 11 juillet au 13 août 2026, le prestigieux rendez-vous culturel s'empare de son amphithéâtre pour une édition anniversaire exceptionnelle. Au fil des 34 soirées, musique, théâtre et danse se succéderont avec une programmation qui réunit 32 spectacles et des artistes venus de 12 pays.

Annoncée lors d'une conférence de presse par le directeur de cette 60e édition, Najib Kasraoui, la programmation revendique l'attachement à une identité bien spécifique tout en affirmant son ouverture. « L'empreinte du Festival de Hammamet est toujours intacte. Son programme a été élaboré consciencieusement», a-t-il souligné, saluant également le travail de toute l'équipe organisatrice et rendant hommage à la femme tunisienne, qui assure à la fois l'ouverture et la clôture de cette édition.

Depuis novembre 2025, les préparatifs ont bel et bien commencé. Cette programmation anniversaire retient les grandes figures de la scène internationale et arabe contemporaines, sans oublier, une présence tunisienne particulièrement affirmée. Les amateurs de jazz, de blues, de fado, de rock alternatif, de musiques africaines, cubaines ou encore de tarab trouveront leur bonheur.

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Parmi les temps forts figurent le retour de Dhafer Youssef avec son nouvel album « Shiraz », le pianiste palestinien Faraj Suleiman, l'iconique Marcel Khalife, la chanteuse portugaise Mariza, le Malien Salif Keïta, l'Italien Mario Biondi, l'Espagnole Bebe, le groupe cubain The Buena Vista Orchestra, l'Américain Big Daddy Wilson, les Algériens du groupe « Gnawa Diffusion », le groupe turc Dedublüman ou encore la voix marocaine Najat Aâtabou.

La création « Aïta Mon Amour », portée par le duo Widad Mjama et Khalil Epi, proposera une relecture contemporaine du patrimoine musical marocain. Le Liban occupe également une place de choix avec plusieurs artistes parmi les plus populaires de sa scène musicale, citons Yasmine Hamdan, Yara, Joseph Attieh, Ghassan Yammine, Melhem Zein, Cindy Latty et Adam.

Le rideau se lève le 11 juillet avec « Les Fugueuses » de Wafa Taboubi. Le théâtre sera représenté aussi par « Jacaranda », texte d'Abdelhalim Messaoudi, mis en scène par Nizar Saidi, « Testostérone » de Cyrine Gannoun et « Le Jardin des amants » de Moez Achouri. « Labess » est une création chorégraphique de Selim Ben Safia, enrichie d'une installation scénographique conçue par Nadia Kaabi-Linke.

Noor et Selim Arjoun, Outail Maaoui avec son projet « Sada Atlas », Mehdi Mouelhi et son spectacle « Nostaljica », Bouthaina Nabouli avec « Doulicha », Nordo ainsi que Chokri Bouzayen, attendu le 25 juillet à l'occasion de la Fête de la République, figurent parmi les artistes tunisiens programmés. La chanteuse Sofia Sadok clôturera cette édition le 13 août, célébration de la Journée nationale de la Femme.

Sur les 32 spectacles programmés, le festival propose 4 pièces de théâtre, une création chorégraphique et 27 concerts. La scène tunisienne représente près de 44 % de la programmation avec quatorze participations, dont les quatre productions théâtrales, le spectacle de danse et huit concerts, auxquels s'ajoute la création tuniso-marocaine « Aïta Mon Amour ». Les spectacles issus du monde arabe représentent 34,4 % de l'affiche, tandis que les productions internationales comptent 21,9 %.