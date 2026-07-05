Tunisie: CELLCOM - Provision de 228 KDT après une affaire interne impliquant deux commerciaux

5 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La société CELLCOM a constitué une provision nette de 228 mille dinars (KDT) afin de couvrir d'éventuels passifs liés à une affaire impliquant deux de ses commerciaux, selon un communiqué publié à la demande du Conseil du Marché Financier (CMF).

Cette affaire trouve son origine dans des faits relevés par les commissaires aux comptes et transmis au procureur de la République en mars 2026. Les infractions présumées concernent deux employés commerciaux de l'entreprise.

À la suite de procédures disciplinaires internes, CELLCOM a procédé à la résiliation des contrats de travail des deux collaborateurs concernés, respectivement en mars et avril 2026.

Dans un souci de continuité opérationnelle, la société a indiqué avoir immédiatement réorganisé la gestion de la clientèle. Les portefeuilles des deux commerciaux ont été transférés à d'autres équipes commerciales, et les clients ont été informés de cette réaffectation afin de préserver la qualité du service et la relation client.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parallèlement, CELLCOM a engagé plusieurs actions judiciaires et déposé des plaintes pénales au cours de l'année 2026, dans le cadre de la protection de ses intérêts.

Sur le plan financier, la société a inscrit une provision de 228 KDT dans ses comptes, correspondant à une estimation des risques liés aux procédures judiciaires en cours contre les deux anciens commerciaux.

Le CMF précise que l'ensemble des mesures prises par CELLCOM a été réalisé dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.