Tunisie: CELLCOM - Provision de 228 KDT après une affaire interne impliquant deux commerciaux

La société CELLCOM a constitué une provision nette de 228 mille dinars (KDT) afin de couvrir d'éventuels passifs liés à une affaire impliquant deux de ses commerciaux, selon un communiqué publié à la demande du Conseil du Marché Financier (CMF).

Cette affaire trouve son origine dans des faits relevés par les commissaires aux comptes et transmis au procureur de la République en mars 2026. Les infractions présumées concernent deux employés commerciaux de l'entreprise.

À la suite de procédures disciplinaires internes, CELLCOM a procédé à la résiliation des contrats de travail des deux collaborateurs concernés, respectivement en mars et avril 2026.

Dans un souci de continuité opérationnelle, la société a indiqué avoir immédiatement réorganisé la gestion de la clientèle. Les portefeuilles des deux commerciaux ont été transférés à d'autres équipes commerciales, et les clients ont été informés de cette réaffectation afin de préserver la qualité du service et la relation client.

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Parallèlement, CELLCOM a engagé plusieurs actions judiciaires et déposé des plaintes pénales au cours de l'année 2026, dans le cadre de la protection de ses intérêts.

Sur le plan financier, la société a inscrit une provision de 228 KDT dans ses comptes, correspondant à une estimation des risques liés aux procédures judiciaires en cours contre les deux anciens commerciaux.

Le CMF précise que l'ensemble des mesures prises par CELLCOM a été réalisé dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.