Afrique: Villes les plus chaudes du monde - Mais où est la Tunisie ?

Les relevés de températures maximales enregistrés le 5 juillet 2026 à 17h UTC font état d'un épisode de chaleur intense touchant plusieurs régions du globe, notamment l'Asie centrale, le Moyen-Orient et certaines zones sahéliennes. En tête du classement figure la ville de Turpan en Chine, avec une température de 49,1°C, suivie de Tuz en Irak (47,6°C) et de plusieurs stations au Pakistan, au Qatar, au Koweït et en Iran où les valeurs dépassent largement les 46°C.

Ces données, issues de stations météorologiques internationales, dressent un panorama impressionnant de la chaleur estivale dans les régions arides et désertiques. Elles montrent une réalité climatique bien connue : certaines zones du globe atteignent régulièrement des niveaux thermiques extrêmes en période estivale.

Un classement indicatif plus que représentatif

Derrière ce type de "top 15 des villes les plus chaudes", il convient toutefois de rappeler une limite essentielle : il ne s'agit pas d'un classement scientifique des villes les plus chaudes au sens global, mais d'une photographie instantanée basée sur des stations météorologiques spécifiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Chaque mesure dépend en effet de la localisation précise des stations (aéroport, zone urbaine ou désertique), des conditions locales immédiates et de la disponibilité des données en temps réel.

Autrement dit, ce type de classement reflète une instantanéité météorologique, plus qu'une hiérarchie climatique stable entre pays ou villes.

Les données du jour confirment néanmoins une tendance récurrente : les températures les plus élevées se concentrent principalement dans une large bande allant de l'Asie du Sud à la péninsule arabique, en passant par certaines régions du Sahel.

On retrouve ainsi plusieurs stations au Pakistan au-delà de 47°C, des pics similaires au Qatar et au Koweït ainsi que des valeurs proches de 46-47°C en Iran, en Irak, au Mali et en Algérie.

Ces chiffres traduisent une réalité climatique dure, où les seuils de chaleur extrême sont régulièrement dépassés en période estivale.

Une absence notable : aucune ville tunisienne dans le top 15

Dans ce contexte marqué par des températures extrêmes, un élément attire néanmoins l'attention : l'absence totale de villes tunisiennes dans ce classement des 15 stations les plus chaudes du monde pour cette journée.

Une absence qui ne signifie pas pour autant une fraîcheur exceptionnelle, mais plutôt une performance thermique légèrement plus modérée par rapport à certains pays voisins ou comparables.

La Tunisie connaît habituellement, en plein été, des épisodes de chaleur importants, notamment dans le sud (Kébili, Tozeur, Kairouan). Cependant, les conditions atmosphériques du 5 juillet semblent avoir favorisé des valeurs moins extrêmes, ou en tout cas insuffisantes pour intégrer ce classement précis.

Aussi important de souligner que ce type de classement rappelle enfin une chose essentielle : les données météorologiques, aussi impressionnantes soient-elles, doivent toujours être lues avec prudence.

Elles ne racontent pas seulement une "hiérarchie de chaleur", mais surtout des conditions locales à un instant donné, des variations géographiques très fines et des dynamiques climatiques globales de plus en plus marquées.