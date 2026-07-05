Tunisie: Lutte contre la violence et la drogue - Ensemble pour la réussite

Il est une guerre mobilisatrice que tous les Tunisiens ont l'obligation de livrer et de gagner. Il s'agit de la lutte contre les braqueurs et les dealers. Une lutte à laquelle tout le monde doit s'associer.

L'amplification galopante des braquages et la recrudescence des saisies de stupéfiants en tous genres posent une problématique sociale d'une importance capitale, dans le sens d'interpeller les Tunisiens à trouver, ensemble, les solutions idoines à ces catastrophes. Et de ne plus penser ou même professer par certains que l'affrontement et l'éradication des stupéfiants et de la violence sont exclusivement la mission de l'institution sécuritaire.

Certes, cette mission incombe, en premier lieu, à la police. Mais la responsabilité revient en réalité à l'ensemble de la société dont toutes les composantes sont appelées à se mobiliser sans attendre les interventions ou les ordres de quiconque.

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En Tunisie où le peuple a décidé librement de se prendre en charge et d'attaquer les maux qui rongent notamment les jeunes, on est conscient que la bataille ou plutôt la guerre sera longue et difficile et qu'il est du devoir de tout un chacun de la livrer pour la remporter. A l'exception de ceux et de celles qui ont choisi de s'exclure eux-mêmes du processus d'édification et de construction. Et en profitant des vacances estivales, l'on propose que les familles, les écoles et les associations de la société civile s'alignent volontairement dans un mouvement de soutien citoyen sur les efforts de notre institution sécuritaire.

L'ambition étant de contribuer activement à faire de l'été 2026 un moment particulier dans la quête nationale sur la voie de l'éradication des forces de la dépravation.

La programmation de centaines de festivals qui vont parcourir les villes et les villages tunisiens afin d'offrir un moment de répit et de joie aux Tunisiens est aussi tenue de s'aligner sur l'entreprise nationale en ce domaine, en incluant dans les spectacles prévus un petit moment réservé à la prévention contre la violence et l'addiction.

Aussi bien les colonies de vacances organisées au profit des enfants des familles économiquement modestes que les virées dans les plages sont à saisir pour éclairer les estivants sur la nécessité de participer à la campagne nationale de mobilisation citoyenne.