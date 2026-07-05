Tunisie: Élection d'un nouveau bureau de l'Ordre des pharmaciens

5 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a annoncé ce dimanche l'élection de onze nouveaux membres au sein de son Conseil national, à l'issue du scrutin organisé le 4 juillet 2026 à Tunis.

Selon le communiqué officiel, les résultats ont été proclamés par le bureau de vote, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi n°73-55 relative à l'organisation des professions pharmaceutiques en Tunisie.

Les candidats élus sont : Myriam Ghalia Guerfali, Zied Najjar, Mehdi Dridi, Nebil Mohsni, Chamseddine Gadhoum, Ghaya Merdessi, Mustapha Laroussi, Thouraya Enneifer, Senda Bahri, Razi Miliani et Wajdi Trabelsi.

À la suite de cette élection, le CNOPT a adressé ses félicitations aux nouveaux membres, leur souhaitant plein succès dans l'exercice de leurs fonctions et dans la défense des intérêts de la profession pharmaceutique en Tunisie.

Ce renouvellement du Conseil national intervient dans le cadre du fonctionnement régulier de l'Ordre des pharmaciens, chargé de représenter et d'organiser la profession à l'échelle nationale.

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