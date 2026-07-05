Tunisie: Une association mobilisée pour récupérer et acheminer du matériel médical de la France vers le pays

L'association ESPOIR HANDICAP TUNISIE oeuvre pour faciliter l'accès au matériel médical pour les personnes en situation de handicap en Tunisie, en récupérant en France des équipements encore utilisables afin de les redistribuer gratuitement aux bénéficiaires les plus vulnérables.

Son action repose sur une conviction centrale : des dispositifs médicaux souvent inutilisés en France peuvent transformer la vie de familles en difficulté en Tunisie, à condition d'être collectés, acheminés et redistribués de manière organisée.

Une initiative née d'un constat humain et transnational

Fondée par Afef Amimi, Tunisienne résidant en France, l'association est née d'un double constat : d'un côté, des besoins importants en matériel médical en Tunisie ; de l'autre, des équipements encore fonctionnels mais délaissés en France.

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Elle a expliqué que l'idée s'est imposée naturellement face à cette réalité. "J'ai été confrontée à la situation de nombreuses personnes en situation de handicap en Tunisie qui n'ont pas accès au matériel dont elles ont besoin au quotidien", a-t-elle indiqué, dans une déclaration accordée à La Presse de Tunisie.

Dans le même temps, elle observe que de nombreux fauteuils roulants, déambulateurs ou lits médicalisés restent inutilisés dans les structures de santé françaises. D'où la volonté de créer "un pont de solidarité entre la France et la Tunisie".

Un fonctionnement basé sur la récupération et la mobilisation locale

Concrètement, l'association fonctionne aujourd'hui grâce à un travail de terrain mené directement par sa fondatrice. Elle contacte hôpitaux, maisons de retraite, professionnels de santé et particuliers afin de récupérer des équipements médicaux.

Faute de dons systématiques, elle complète parfois cette démarche par l'achat de matériel à bas coût sur des plateformes de revente, lorsque l'urgence des besoins l'exige.

"Même lorsque ces équipements sont vendus à des prix inférieurs au neuf, cela représente un coût pour l'association", a souligné Afef Amimi.

Mais le principal frein reste logistique. L'absence de véhicule utilitaire rend difficile la collecte des dons. Sans moyens de transport, une partie du matériel proposé ne peut être récupérée, limitant ainsi l'ampleur des actions.

Un appel aux soutiens et aux partenariats

Face à ces contraintes, l'association lance un appel clair aux partenaires, mécènes et donateurs. Le besoin est particulièrement orienté vers des soutiens logistiques et financiers permettant d'assurer la collecte et l'acheminement du matériel vers la Tunisie.

"Je mène ce projet essentiellement seule, avec beaucoup de détermination", a expliqué la présidente, qui appelle notamment à la mobilisation de Franco-Tunisiens, d'entrepreneurs et d'acteurs sensibles à la cause.

L'ambition est progressive : commencer par des actions ciblées dans certaines régions et villages tunisiens, avant d'élargir l'intervention à l'ensemble du territoire.

Un message de dignité et d'inclusion

Mais au-delà de l'aide matérielle, l'association porte un message plus large centré sur la dignité des personnes en situation de handicap.

"Le handicap ne doit jamais être synonyme d'exclusion ou d'abandon", a insisté Afef Amimi. Pour elle, un simple équipement peut changer profondément une trajectoire de vie : fauteuil roulant, déambulateur ou lit médicalisé peuvent redonner autonomie et espoir.

La transparence constitue également un pilier de l'initiative. L'association affirme mettre à disposition des donateurs les documents officiels et les informations relatives à ses actions afin de construire une relation de confiance durable.

En misant sur la récupération, la solidarité et la réutilisation du matériel médical, ESPOIR HANDICAP TUNISIE entend transformer des équipements inutilisés en ressources vitales pour les personnes qui en ont le plus besoin.