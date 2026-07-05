Tunisie: Festival de Carthage 2026 - Les premiers grands noms officiellement annoncés

La 60e édition du Festival international de Carthage, prévue à l'été 2026, s'annonce comme une édition anniversaire d'envergure, marquée par la présence de grandes figures de la scène musicale arabe et internationale. Plusieurs artistes ont d'ores et déjà été confirmés officiellement par les canaux du festival et des sources médiatiques concordantes, tandis que le programme complet reste encore en cours de finalisation.

Le concert d'ouverture sera assuré par la star tunisienne Saber Rebaï, qui donnera le coup d'envoi de cette édition symbolique célébrant six décennies d'histoire du festival. L'annonce a été faite par la page officielle du Festival de Carthage, soulignant une soirée inaugurale placée sous le signe de l'émotion, de la modernité et du patrimoine musical tunisien et arabe.

Autre nom confirmé : le chanteur algérien Cheb Khaled, figure emblématique du raï, qui se produira le 18 juillet 2026 sur la scène du théâtre romain de Carthage. L'artiste promet une soirée festive mêlant ses titres emblématiques et une énergie scénique qui a marqué plusieurs générations.

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La programmation officielle confirme également la participation de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, de l'artiste tunisienne Nébiha Karaouli, ainsi que du compositeur et interprète Sami Yusuf, qui fera sa première apparition au Festival de Carthage, un événement qualifié de moment marquant de cette édition anniversaire.

Par ailleurs, selon des informations publiées par l'agence TAP, d'autres grandes voix arabes devraient également marquer cette édition, notamment la chanteuse syrienne Mayada El Hennawy et l'icône libanaise Majida El Roumi, toutes deux annoncées comme faisant leur retour sur la scène de Carthage après plusieurs années d'absence.

Cette édition du 60e anniversaire est présentée comme un événement culturel majeur du bassin méditerranéen, avec des retours attendus, des premières participations et une programmation qui mêle artistes tunisiens, arabes et internationaux.

Par ailleurs, la billetterie électronique a déjà été ouverte pour plusieurs spectacles confirmés, notamment ceux de Saber Rebaï, Cheb Khaled, "El Gharghamena" de Moez Toumi et Sami Yusuf, confirmant progressivement la mise en place du programme.

Toutefois, l'ensemble de la programmation n'a pas encore été dévoilé officiellement. Certaines listes d'artistes circulant sur les réseaux sociaux ne sont pas confirmées par les organisateurs et doivent être considérées avec prudence jusqu'à la publication du programme complet lors de la conférence de presse annoncée pour le 7 juillet.

Cette présentation officielle permettra de lever le voile sur l'ensemble des concerts et des détails organisationnels de cette édition 2026, très attendue par le public tunisien et international.