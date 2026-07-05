Tunisie: Mercato

L'EST veut fondre sur Cheickna Diakité

L'Espérance Sportive de Tunis aurait jeté son dévolu sur l'ailier gauche malien Cheickna Hamala Diakité, 21 ans.

Sous contrat avec les Tanzaniens d'Azam FC, Diakité a inscrit en saison régulière six buts et délivré quatre passes décisives sous les couleurs du club basé à Dar es Salam.

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Percutant et doté d'une qualité de dribble déroutante, le joueur correspondrait parfaitement au style offensif recherché par l'EST. Pisté par les « Sang et Or »depuis plusieurs mois déjà, l'Espérance passerait actuellement à l'action afin d'enrôler un élément qui pourrait lui apporter le plus escompté dans l'optique de la prochaine Ligue des champions. Cependant, l'EST n'est pas la seule sur cette piste car Diakité est aussi pisté en Arabie saoudite et en Championship anglaise.

Nacim Mohamed Ali signe à l'OGC Nice

Le Tunisien Nacim Mohamed Ali, pépite du Burel FC, a signé en faveur de l'OGC Nice. Milieu polyvalent qui peut évoluer en attaque, Mohamed Ali intègre à présent un club qui lui offre une excellente occasion de franchir un cap.

Jasser Chamakh s'engage avec Guingamp

Guingamp a récemment enrôlé Jasser Chamakh, milieu gauche de 22 ans. Transfuge de Saint-Priest, Chamakh a signé un contrat de deux saisons assorti d'une autre année en option.

L'OL sur Youssef Chermiti

Après le départ d'Endrick, l'Olympique Lyonnais a décidé de faire de Youssef Chermiti une cible de choix. Ainsi, tout comme le PSV Eindhoven, le club rhodanien lorgne Chermiti, attaquant sous contrat avec les Glasgow Rangers jusqu'en juin 2029. Aux dernières nouvelles, les négociations vont bon train alors que le joueur est estimé à hauteur de 20 millions d'euros.