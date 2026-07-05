Tunisie: Mohamed Kouki quitte le CSS et adresse un message d'adieu

L'entraîneur Mohamed Kouki a annoncé son départ de la tête du Club Sportif Sfaxien (CSS), à travers un message publié ce dimanche 5 juillet 2026 sur son compte Facebook, dans lequel il a exprimé sa gratitude envers l'ensemble des composantes du club et fait ses adieux après une saison à la tête de l'équipe.

Dans ce message empreint d'émotion, le technicien tunisien a tenu à remercier en premier lieu la direction du club pour la confiance accordée malgré les difficultés rencontrées au cours de la saison. Il a souligné que l'objectif commun a toujours été de servir le CSS et de défendre ses couleurs avec engagement.

S'adressant aux joueurs, Mohamed Kouki a insisté sur la dimension humaine de son expérience, affirmant avoir vécu avec eux "les plus beaux moments comme les plus difficiles". Il a salué leur détermination, leur esprit de sacrifice et leur combativité, tout en exprimant sa fierté quant à leur engagement sur le terrain, même si tous les objectifs sportifs n'ont pas été atteints.

Le coach a également adressé un message particulier aux supporters du Club Sportif Sfaxien, qu'il a qualifiés de "coeur battant du club", les remerciant pour leur soutien constant, leurs encouragements et leur présence dans les moments difficiles comme dans les instants de joie.

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Mohamed Kouki a enfin confirmé qu'il quittait ses fonctions tout en affirmant conserver son respect et son attachement au club. Il a déclaré partir avec des souvenirs forts et une profonde reconnaissance envers toutes les composantes du CSS, souhaitant au club davantage de succès et de titres à l'avenir.

Dans son message, il a également remercié toutes les personnes ayant soutenu son travail, y compris celles ayant formulé des critiques constructives, rappelant que les divergences d'opinion ne remettent pas en cause le respect mutuel.