Tunisie: Mongi Bhar démissionne de la présidence du Club Sportif de Hammam-Lif

Le président du Club Sportif de Hammam-Lif (CSSL), Mongi Bhar, a annoncé sa démission de ses fonctions à la tête du club de la banlieue sud, invoquant des raisons personnelles.

Selon une déclaration accordée à l'Agence TAP, le dirigeant a précisé avoir pris cette décision tout en veillant à assurer les conditions nécessaires pour la préparation de la prochaine saison sportive. Il a indiqué que la reprise des entraînements de l'équipe première est prévue pour ce lundi, sous la direction de l'entraîneur Chamseddine Dhaouadi.

Mongi Bhar, déjà passé par la présidence du club lors de précédentes périodes, avait été élu à la tête du comité directeur il y a deux saisons. Il quitte ainsi ses fonctions un an avant la fin de son mandat.

Cette démission intervient dans un contexte de tensions organisationnelles au sein du club, marqué par des départs successifs au niveau de la gouvernance. Selon des informations publiées par le club de Bougarnine, plusieurs démissions ont été enregistrées, entraînant une vacance équivalente aux deux tiers des membres élus.

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Dans ce cadre, une assemblée générale élective extraordinaire devrait être convoquée afin d'élire une nouvelle direction. Une instance provisoire serait également appelée à assurer la gestion courante du club jusqu'à la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante.

Il convient de rappeler que le Club Sportif de Hammam-Lif a retrouvé la Ligue professionnelle 1 au terme de la saison écoulée, après sa relégation en 2021-2022.