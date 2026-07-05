Afrique: Le ministre du Tourisme plaide pour un investissement accru dans la jeunesse afin de transformer le continent

Luanda — Le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, a plaidé jeudi à Mahé, aux Seychelles, pour une approche structurelle de la transformation des économies africaines, fondée sur la valorisation de la jeunesse et l'optimisation du dividende démographique.

Le gouvernant angolais s'exprimait lors de la conférence sur le thème « Renforcer le capital humain pour stimuler la croissance du tourisme en Afrique », organisée dans le cadre de la 69e réunion de la Commission régionale du tourisme des Nations Unies pour l'Afrique, selon une note du ministère du Tourisme transmise à l'ANGOP ce vendredi.

Il a souligné que le continent possède l'un des plus grands atouts stratégiques du XXIe siècle : son jeune capital humain.

Márcio de Jesus Lopes Daniel a évoqué, lors de la table ronde sur le thème « Renforcer le tourisme en Afrique par le développement du capital humain et la mobilité », la nécessité pour le continent de cesser de structurer ses économies uniquement autour des ressources naturelles.

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Selon le ministre, il est urgent de promouvoir une transition claire vers des économies fondées sur les services, le savoir et la valeur ajoutée.

Le document indique que la conférence a marqué l'ouverture de la 69e réunion de la Commission régionale des Nations Unies pour le tourisme en Afrique, qui a permis de réaffirmer l'engagement du continent à valoriser le capital humain par le biais du tourisme.

Il ajoute que les débats ont permis de dégager un consensus sur l'urgence d'investir dans les compétences, d'harmoniser les qualifications et de promouvoir la mobilité professionnelle au niveau régional.

La cérémonie d'ouverture était présidée par le Président de la République des Seychelles, Patrick Herminie, qui a souligné à cette occasion la richesse culturelle et la jeunesse de la population comme atouts stratégiques pour l'avenir du secteur.

De son côté, la Secrétaire générale du Tourisme des Nations Unies, Cheikha Al Nowais, a insisté sur l'importance de la formation et de l'adaptation aux nouvelles technologies, affirmant que la croissance du secteur dépend directement de l'investissement dans un capital humain qualifié et de la création d'opportunités pour les jeunes.

Les travaux de la 69e réunion de la Commission régionale des Nations Unies pour le tourisme en Afrique se poursuivent ce vendredi avec la séance plénière, coprésidée par l'Angola.