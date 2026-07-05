Afrique: L'Angola et le Bénin renforcent leur coordination technique et leur coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et le Bénin sont convenus, samedi à Cotonou, de renforcer leur coordination technique, leur coopération bilatérale ainsi que leur appui institutionnel mutuel, à l'issue de la première session des consultations politiques entre les deux pays.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, cette rencontre a permis de définir de nouvelles priorités dans les domaines politique, économique, culturel, touristique et diplomatique.

Les délégations étaient conduites par le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et la ministre béninoise des Affaires étrangères et de l'Intégration des Afro-descendants, Corinne Amori Brunet. Elles ont également enregistré la participation du ministre béninois du Tourisme et du Commerce extérieur, Olushegun Adjadi Bakari.

Au cours des travaux, les deux parties ont salué la qualité du dialogue politique entre leurs États, soulignant que la coopération existante favorise une concertation régulière sur les questions bilatérales et multilatérales, avec un accent particulier sur la promotion de la paix en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les délégations ont procédé à une évaluation de l'état de la coopération bilatérale à la lumière de l'Accord-cadre signé en 2008, lequel a institué un mécanisme permanent de consultations sur les questions d'intérêt commun.

À cette occasion, elles ont retenu comme priorités la négociation d'un accord d'exemption de visas ainsi que la conclusion d'un accord dans le domaine du transport aérien, des mesures jugées essentielles pour faciliter la mobilité des citoyens et stimuler les économies des deux pays.

Les deux gouvernements ont également reconnu que le volume des échanges économiques et commerciaux demeure inférieur au potentiel existant, plaidant en faveur d'un partenariat plus ambitieux fondé sur la complémentarité de leurs économies et la diversification de leurs relations commerciales.

Les délégations ont, en outre, examiné le cadre juridique de leur coopération, composé de six instruments couvrant les secteurs de la culture, de la science, de la technique, de la santé, de la commission mixte ainsi que de l'exemption de visas en faveur des titulaires de passeports diplomatiques et de service.

Dans ce contexte, l'Angola et le Bénin ont décidé d'engager le processus d'actualisation des accords juridiques conclus en 1984, afin de les adapter aux évolutions techniques, économiques et institutionnelles.

Au cours de cette session, le Bénin a fait part de son intention de soumettre à l'Angola trois projets de protocoles d'accord portant sur la coopération culturelle, le tourisme mémoriel et la formation de diplomates lusophones à l'Académie Venâncio da Moura. Leur signature est envisagée en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, prévue en septembre 2026 à New York.

Pour sa part, l'Angola pourrait dépêcher des diplomates au Bénin afin d'y suivre une formation en langue française, selon des modalités qui seront arrêtées d'un commun accord.

Sur le plan multilatéral, le Bénin a annoncé son soutien à la candidature de l'ambassadrice angolaise Josefa Correia Sacko au poste de Directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

De son côté, l'Angola a réaffirmé son appui à la candidature du Bénin au statut d'État observateur auprès de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).