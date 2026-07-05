Angola: Lunda-Norte célèbre son 48e anniversaire sous le signe du développement social

Dundo — La province angolaise de Lunda-Norte a célébré, samedi, le 48e anniversaire de sa création, avec une attention particulière portée au développement social, économique et culturel ainsi qu'à la satisfaction des aspirations de ses populations.

Lunda-Norte a été créée le 4 juillet 1978 en vertu du décret-loi n° 84/78, à la suite du découpage politico-administratif de l'ancienne province de Lunda.

À sa création, Lucapa en était le chef-lieu, avant que celui-ci ne soit transféré en 1997 à la ville de Dundo, située dans la municipalité de Chitato.

À la faveur de la nouvelle organisation politico-administrative, Lucapa, Dundo et Chitato sont désormais des municipalités distinctes, dotées de territoires et d'une autonomie administrative propres. Elles constituent, aux côtés de Mussungue, les principaux pôles stratégiques et les vitrines de la province.

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Située dans le nord-est de l'Angola, Lunda-Norte est reconnue comme l'une des principales régions diamantifères du pays. Elle abrite notamment les projets miniers de Chitotolo, Furi, Cassanguidi, Cuango, Chinguvu, Luachimo, Lunhinga et Lumanhe, entre autres, qui assurent l'exploitation industrielle des diamants, une importante source de richesse pour l'économie nationale.

Au regard de ce potentiel, auquel s'ajoutent les ressources agricoles et hydriques exploitées à moyenne échelle, plusieurs citoyens interrogés par l'ANGOP estiment que la province a enregistré des progrès notables au cours des quarante-huit dernières années dans plusieurs domaines. Ils considèrent toutefois que des efforts importants restent à accomplir afin d'atteindre le niveau de développement escompté.

Le musicien Simão Júnior estime que la province s'est dotée de nombreuses infrastructures scolaires, sanitaires et routières, lesquelles facilitent désormais les liaisons entre les municipalités, favorisent la libre circulation des personnes et des biens et stimulent les échanges commerciaux.

Le résident Jacinto António et l'entrepreneur Mauro Chizeca partagent cette analyse, soulignant que la province progresse à un rythme soutenu sur les plans socio-économique, politique et culturel.

Ils ont néanmoins appelé les autorités à intensifier les actions en faveur du développement social et exhorté les citoyens à préserver les infrastructures publiques existantes en luttant contre les actes de vandalisme.

La gouverneure provinciale, Filomena Miza, a déclaré que les avancées enregistrées à ce jour sont le fruit du travail et de l'engagement de plusieurs générations qui ont oeuvré au développement de la province. Elle a souligné que le travail, la solidarité, le patriotisme, le sens des responsabilités et l'esprit collectif doivent continuer à guider les efforts en faveur de Lunda-Norte.

Elle a également indiqué que le principal défi du gouvernement consiste à transformer les ressources naturelles de la province en opportunités d'emploi, à promouvoir des projets structurants et à favoriser un développement durable fondé sur l'unité et la confiance dans les capacités des populations.

À la suite de l'actuel redécoupage politico-administratif, la province couvre une superficie de 103.760 kilomètres carrés et est passée de dix à dix-neuf municipalités. Elle occupe désormais la sixième place au niveau national en nombre de municipalités, derrière Malanje (27), le Cuanza-Sud (24), ainsi que Benguela, Huíla et Uíge, qui en comptent chacune 23.

Les célébrations se déroulent sous le thème : « Lunda-Norte, 48 ans : terre de richesses, de culture et de développement, portée par un peuple résilient ».