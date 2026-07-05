Angola: Le MINSA envoie 19 professionnels de santé suivre une formation spécialisée à l'étranger

Luanda — Dix-neuf professionnels de santé sélectionnés pour des programmes de master, de spécialisation, de fellowship, de stages et de renforcement des capacités dans des établissements d'enseignement supérieur au Brésil, au Portugal et en Afrique du Sud ont reçu, mercredi, les salutations d'adieu du ministère angolais de la Santé (MINSA), avant leur départ.

Selon un communiqué transmis samedi à l'ANGOP, cette initiative s'inscrit dans le cadre du Projet de formation des ressources humaines pour la couverture sanitaire universelle (PFRHS), financé par la Banque mondiale.

La cérémonie d'accueil, d'orientation et de départ s'est déroulée dans les locaux du ministère de la Santé, sous la présidence du coordonnateur et gestionnaire technique de l'Unité de mise en oeuvre du Projet de formation des ressources humaines pour la couverture sanitaire universelle (UIP-PFRHS), Job Monteiro, en présence de spécialistes, de consultants, de techniciens et de stagiaires associés au projet.

À cette occasion, Job Monteiro a félicité les bénéficiaires des bourses pour leur sélection, soulignant que cette initiative constitue un investissement stratégique de l'État angolais dans le renforcement des compétences des ressources humaines du secteur de la santé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, ces professionnels auront la responsabilité de représenter le Système national de santé et devront faire preuve de discipline, d'éthique, d'engagement institutionnel et d'un sens élevé des responsabilités tout au long de leur formation.

Il a précisé que les filières retenues ont été définies en fonction des besoins prioritaires du secteur, afin de renforcer les capacités techniques des établissements de santé et d'améliorer leur aptitude à répondre aux défis actuels et futurs.

Le responsable a ajouté que le succès du programme sera évalué à l'aune de l'impact que les bénéficiaires pourront avoir au sein des structures sanitaires où ils exercent, contribuant ainsi au renforcement des services de santé et à la consolidation de la couverture sanitaire universelle en Angola.

Au cours de la session, les participants ont reçu des orientations sur leurs droits et obligations en tant que boursiers, les procédures administratives, la gestion financière des bourses, les modalités de voyage, ainsi que sur l'éthique et la conduite professionnelle, la prévention des accidents du travail et la lutte contre les violences fondées sur le genre.