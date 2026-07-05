Angola: Basketball - La sélection angolaise se qualifie pour la phase suivante des éliminatoires

Luanda — Grâce à sa victoire contre l'Ouganda (95-62) jeudi soir, l'équipe nationale angolaise de basketball a validé son billet pour la phase suivante des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2027 au Qatar.

L'Angola compte sept points et occupe la deuxième place du groupe D, dont la troisième fenêtre se déroule à Luanda, se qualifiant parmi les trois premières équipes du groupe, même en cas de deux défaites consécutives.

Le Mali est en tête du groupe avec huit points et l'Égypte est troisième avec six points.

Lors de la première journée de la troisième fenêtre, jeudi au pavillon omnisports de Kilamba à Luanda, l'équipe malienne a battu l'Égypte 78-70, quelques heures avant le match Angola-Ouganda (95-62).

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Le tournoi se déroule jusqu'au 5 de ce mois. Les trois meilleures équipes de chaque groupe accèdent à la phase de qualification suivante (4e fenêtre), divisée en deux groupes (E et F) de six équipes chacun.

Lors de cette deuxième phase, les 12 équipes conservent leurs points des fenêtres précédentes, à l'exception des points obtenus contre l'équipe éliminée de leur groupe lors de la première phase.

Les équipes d'un même groupe ne s'affrontent plus. Ainsi, chaque équipe du groupe A affronte les trois équipes du groupe C (formant le groupe E), et celles du groupe B affrontent celles du groupe D (dans le groupe F).

Chaque série se joue en deux journées, programmées en août de cette année et en février 2027.

À l'issue des six matchs supplémentaires par équipe, les deux premières de chaque groupe (E et F), ainsi que la meilleure troisième du classement général, se qualifient pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2027, occupant les cinq places réservées au continent.