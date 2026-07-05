Angola: Basketball - Pep Clarós souligne la performance de l'équipe en seconde période

Luanda — Le sélectionneur national de basketball, Pep Clarós, a jugé cruciale la performance de son équipe en seconde période face à l'Ouganda, match remporté par l'Angola sur le score impressionnant de 95-62, jeudi à Luanda, après une première mi-temps moins convaincante.

À la mi-temps de cette rencontre, comptant pour la première journée de la 3e fenêtre de qualification africaine pour la Coupe du Monde 2027, l'équipe nationale menait de sept points (42-35).

S'adressant à la presse à l'issue du match, disputé au pavillon de Kilamba, le sélectionneur a souligné l'énergie déployée par les joueurs lors des deux derniers quarts-temps, qui leur a permis d'accroître leur avance et d'assurer leur qualification pour le tour suivant.

Selon Pep Clarós, l'équipe a montré des signes de nervosité, ce qui a entraîné un ralentissement du rythme en seconde période. L'adversaire s'est alors repris et est même parvenu à égaliser à plusieurs reprises (33-33, 35-35).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le sélectionneur ougandais, Mandy Juruni, a déploré le manque de régularité de son équipe durant la rencontre, notamment dans les moments cruciaux.

Il a rappelé qui s'attendait à un match difficile, compte tenu de la technique et de la vitesse des Angolais, ayant promis de faire mieux lors des prochaines rencontres face au Mali, samedi, et à l'Égypte, dimanche, afin de poursuivre ses espoirs de qualification.