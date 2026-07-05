Angola: Basketball - Pep Clarós souligne la performance de l'équipe en seconde période

3 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le sélectionneur national de basketball, Pep Clarós, a jugé cruciale la performance de son équipe en seconde période face à l'Ouganda, match remporté par l'Angola sur le score impressionnant de 95-62, jeudi à Luanda, après une première mi-temps moins convaincante.

À la mi-temps de cette rencontre, comptant pour la première journée de la 3e fenêtre de qualification africaine pour la Coupe du Monde 2027, l'équipe nationale menait de sept points (42-35).

S'adressant à la presse à l'issue du match, disputé au pavillon de Kilamba, le sélectionneur a souligné l'énergie déployée par les joueurs lors des deux derniers quarts-temps, qui leur a permis d'accroître leur avance et d'assurer leur qualification pour le tour suivant.

Selon Pep Clarós, l'équipe a montré des signes de nervosité, ce qui a entraîné un ralentissement du rythme en seconde période. L'adversaire s'est alors repris et est même parvenu à égaliser à plusieurs reprises (33-33, 35-35).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le sélectionneur ougandais, Mandy Juruni, a déploré le manque de régularité de son équipe durant la rencontre, notamment dans les moments cruciaux.

Il a rappelé qui s'attendait à un match difficile, compte tenu de la technique et de la vitesse des Angolais, ayant promis de faire mieux lors des prochaines rencontres face au Mali, samedi, et à l'Égypte, dimanche, afin de poursuivre ses espoirs de qualification.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.