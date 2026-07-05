Angola: « Domingo à nossa maneira » dans l'agenda culturel de Luanda

3 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La rencontre « Domingo à nossa maneira », qui se tiendra le dimanche, dans l'Espace Prova d'Art, à Miramar, se distingue dans l'agenda culturel du week-end, dans la capitale du pays.

Prévue pour 13 heures, l'édition de l'événement célèbre le 51e anniversaire de l'indépendance nationale du Cap-Vert, une initiative de l'ambassade du Cap-Vert en Angola en partenariat avec l'association OKA.

Cette célébration mettra à l'honneur la culture, la gastronomie, la musique et les traditions de l'archipel, renforçant ainsi les liens d'amitié entre l'Angola et le Cap-Vert.

C'est une expérience unique conçue pour la communauté capverdienne, les amis du Cap-Vert et tous ceux qui apprécient le riche patrimoine culturel de l'archipel.

Parmi les temps forts, citons la représentation de la pièce « Un dîner pour les idiots », la soirée « Pista do Semba» et le salon du livre pour enfants.

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