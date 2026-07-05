Angola: La CMC approuve l'offre publique de vente de 15 % du capital social d'UNITEL

4 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La Commission des marchés de capitaux (CMC) a approuvé, le 1er de ce mois, l'enregistrement de l'offre publique de vente de 15 % du capital social de l'opérateur de téléphonie mobile UNITEL.

Selon la CMC, dans un communiqué auquel l'ANGOP a eu accès ce samedi, il s'agit d'une offre publique de vente portant sur 7 500 000 actions ordinaires, scripturales et nominatives, d'une valeur nominale unitaire de 5 000 kwanzas, les 50 000 000 d'actions, représentant la totalité de son capital social, devant être admises à la négociation sur le marché boursier.

La Commission des marchés de capitaux précise que l'enregistrement effectué repose sur des critères de légalité et n'implique aucune garantie quant au contenu de l'information, à la situation économique ou financière de l'offrant ou de l'émetteur, à la viabilité de l'offre ou à la qualité des valeurs mobilières.

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