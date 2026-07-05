Afrique: L'Angola et le Bénin entament des consultations politiques pour renforcer leur coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et le Bénin entament samedi, à Cotonou, la première session de consultations politiques bilatérales, axée notamment sur le renforcement de la coopération dans les domaines politique, économique, commercial et des transports aériens.

La délégation angolaise est conduite par le ministre des Relations extérieures, Téte António, qui est arrivé ce vendredi dans la capitale béninoise pour participer aux travaux aux côtés de son homologue, Corinne Amori Brunet.

Les consultations porteront sur l'état de la coopération bilatérale, les questions économiques, commerciales et migratoires, et déboucheront sur la signature d'un accord dans le domaine du transport aérien.

L'ordre du jour prévoit également l'examen des crises internationales, de la coopération régionale et multilatérale, de la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies et du soutien mutuel apporté aux candidatures présentées par les deux pays au sein d'organisations internationales.

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Dans ce contexte, le Bénin sollicite le soutien de l'Angola pour obtenir le statut d'observateur au sein de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), tandis que l'Angola demande le soutien du Bénin pour la candidature de l'ambassadrice Josefa Correia Sako au poste de directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Ces consultations politiques s'inscrivent dans le cadre du protocole de coopération entre les ministères des Relations extérieures des deux pays, signé à Luanda le 7 avril 2008, qui a institué un mécanisme permanent de concertation sur les questions d'intérêt commun.

Les deux pays entretiennent des relations de coopération depuis l'indépendance de l'Angola et partagent des positions communes sur les questions liées à la paix, à la sécurité et à la stabilité sur le continent africain.