Angola: Le ministre de la Défense appelle à un renforcement de la coordination en matière de sécurité maritime

Luanda — Le ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la Patrie, Lúcio Gonçalves Amaral, a plaidé vendredi à Luanda pour des réponses coordonnées et multidimensionnelles face aux menaces complexes qui pèsent sur l'espace maritime angolais et régional.

S'exprimant à l'ouverture du Symposium sur la sécurité maritime, organisé dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la Marine de guerre angolaise (MGA), prévu le 10 juillet, le ministre a souligné que la mer constitue un pilier essentiel du développement économique, du rayonnement géostratégique et de la souveraineté nationale.

Selon Lúcio Gonçalves Amaral, l'Angola est confronté à des défis persistants tels que la piraterie, les attaques à main armée en mer, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le trafic de stupéfiants, d'armes et d'êtres humains, l'immigration clandestine, la contrebande ainsi que la pollution marine.

«La sécurité maritime exige une approche intégrée associant les institutions de l'État, les organisations régionales, le secteur privé, les communautés côtières, les centres de recherche et les partenaires internationaux», a-t-il déclaré.

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Le ministre a également insisté sur la nécessité de renforcer la gouvernance maritime ainsi que les mécanismes de surveillance et de contrôle des espaces maritimes.

À cette occasion, le titulaire du portefeuille de la Défense nationale a réaffirmé l'engagement de l'Exécutif en faveur de la modernisation des capacités de défense et de la valorisation des ressources humaines. Il a souligné que la stabilité du golfe de Guinée constitue une responsabilité collective qui requiert un dialogue permanent et des actions concertées entre les États riverains.

De son côté, le commandant de la Marine de guerre angolaise, l'amiral Valentim Alberto António, a estimé que l'Angola ne devait pas se limiter à être un simple État côtier, mais s'affirmer pleinement comme une « véritable puissance maritime régionale ».

Selon l'amiral, les profondes mutations de l'ordre international confèrent aux océans une importance stratégique renouvelée, ceux-ci étant à la fois des voies essentielles du commerce mondial, des réservoirs de ressources critiques et des espaces de rivalités géopolitiques.

« Notre espace maritime représente bien davantage qu'une frontière naturelle : il est le prolongement de notre souveraineté, de notre économie, de notre sécurité énergétique et des perspectives offertes par l'économie bleue », a-t-il souligné.

Dans ce contexte, il a indiqué que, à l'heure où la Marine de guerre angolaise célèbre son cinquantième anniversaire, l'institution s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son développement, dans lequel la supériorité opérationnelle reposera de plus en plus sur le savoir, la technologie, l'innovation et l'excellence des ressources humaines.