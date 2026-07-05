Angola: La vice-présidente réaffirme l'engagement de l'Exécutif dans la lutte contre les violences faites aux enfants

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a réaffirmé vendredi à Luanda l'engagement de l'Exécutif à combattre toutes les formes de violence à l'encontre des enfants.

S'exprimant lors d'une audience accordée à un groupe d'enfants du projet « Kandengues Cientistas », âgés de 9 à 17 ans, Esperança da Costa a indiqué que le Gouvernement s'emploie à renforcer le cadre législatif afin de garantir aux enfants un développement sain et une protection contre toutes les formes de violence.

Selon la vice-présidente, l'Exécutif mise sur le développement du capital humain et compte, à cet effet, sur la contribution des jeunes scientifiques, rappelant que l'éducation, la science et la jeunesse constituent des piliers essentiels de l'avenir du pays.

Dans cette perspective, elle a souligné que des efforts sont en cours pour atteindre l'objectif de zéro enfant hors du système scolaire et privé de protection.

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S'adressant aux enfants, Esperança da Costa leur a rappelé qu'ils ont à la fois des droits et des devoirs. Elle les a ainsi exhortés à faire preuve de davantage d'assiduité dans leurs études, à respecter leur famille et à adopter un comportement civique exemplaire au sein de la société.

La vice-présidente s'est déclarée satisfaite de cet échange avec les jeunes participants et les a encouragés à tirer pleinement parti des laboratoires du Parc des sciences et de la technologie de Luanda.

« C'est à partir de cet environnement que vous pourrez transformer vos expériences et vos rêves en solutions concrètes, capables de répondre aux besoins des communautés et de contribuer davantage au développement du pays », a-t-elle déclaré.

De son côté, la porte-parole du projet « Kandengues Cientistas », Lueji dos Santos, âgée de 11 ans, a expliqué que cette initiative est née de la volonté de rapprocher la science des enfants angolais et de démontrer que, quelle que soit leur origine, ils sont capables d'apprendre, de découvrir, de créer et de contribuer au développement national.

Elle a précisé que, depuis 2018, grâce à son laboratoire communautaire implanté dans la municipalité de Viana, le projet a déjà formé plus de 4 000 enfants et adolescents dans les domaines des sciences naturelles, de la robotique, de la programmation et des technologies.

Selon elle, cette initiative offre aux jeunes des opportunités d'occuper leur temps par l'apprentissage, la créativité et l'innovation, tout en les aidant à construire un avenir meilleur et à s'éloigner de la délinquance ainsi que de l'exclusion sociale.

Lueji dos Santos a également indiqué que le projet bénéficie du soutien de partenaires institutionnels de premier plan, notamment le Groupe de recherche sur l'eau de la Faculté des sciences naturelles de l'Université Agostinho Neto, un partenaire clé dans la transformation des connaissances scientifiques en bénéfices concrets pour les communautés.

À ce titre, elle a cité le projet « L'Enfant et l'Eau », qui a déjà permis de sensibiliser plus de 3 000 enfants des provinces de Luanda, Bengo, Cunene et Namibe à l'éducation scientifique et à la protection de l'environnement.

« Grâce à ce projet, de nombreux enfants ont appris à préserver l'eau, à protéger leur santé et à mieux prendre soin de cette ressource essentielle à la vie », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que l'impact de cette initiative a été reconnu à l'échelle internationale avec l'obtention de la médaille d'argent au Salon international des inventions de Nuremberg, en Allemagne.

Elle a enfin rappelé qu'en novembre 2025, le projet a franchi une étape majeure avec le lancement d'un ballon stratosphérique développé avec la participation de jeunes Angolais, une initiative qui a permis de recueillir des données scientifiques sur l'atmosphère.

Selon elle, cette réalisation démontre que, lorsque les jeunes Angolais bénéficient des opportunités nécessaires, ils sont pleinement capables de prendre part à des projets scientifiques de haut niveau et de contribuer à la production de connaissances utiles au développement du pays.