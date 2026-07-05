Afrique: L'Angola et la Somalie renforcent leur coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et la Somalie ont manifesté ce vendredi, à Lomé, au Togo, leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale et d'intensifier le dialogue politique et diplomatique entre les deux pays

Cette position a été exprimée lors d'une rencontre entre le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et le ministre d'État chargé des Affaires étrangères de la République fédérale de Somalie, Ali Mohamed Omar, en marge de la Conférence extraordinaire de l'Alliance politique africaine (APA).

Selon un communiqué de presse du ministère des Relations extérieures transmis à l'ANGOP, les deux responsables ont fait le point sur l'état des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre l'Angola et la Somalie.

Les parties ont également examiné des questions d'intérêt commun figurant à l'ordre du jour régional, continental et multilatéral.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette occasion, elles ont réaffirmé leur volonté politique de dynamiser les mécanismes de concertation diplomatique et d'approfondir la coopération dans des domaines d'intérêt réciproque.

Au cours de cette rencontre, le ministre d'État chargé des Affaires étrangères de la Somalie a adressé une invitation officielle à Téte António pour qu'il se rende dans son pays ; cette invitation a été acceptée, la date de la visite devant être fixée par la voie diplomatique.

La partie somalienne a souligné les relations d'amitié historiques entre les deux peuples et leur engagement commun en faveur de la promotion de la paix, de la stabilité et du développement du continent africain.

Selon le ministère des Relations extérieures, la Somalie dispose d'un potentiel dans les secteurs de l'économie bleue, de la pêche, de l'élevage, de l'agriculture, du commerce, de la logistique et des ressources naturelles, qui pourrait contribuer au renforcement de la coopération économique et des investissements entre les deux États.