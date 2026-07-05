Angola: Natation - Primeiro d'Agosto en tête du Championnat national

4 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Primeiro d'Agosto est en tête du Championnat national senior de natation, après avoir remporté 15 des 23 épreuves disputées lors de la première journée de la compétition, qui s'est déroulée ce samedi à la piscine d'Alvalade, à Luanda.

Le club militaire s'est imposé au 800 mètres nage libre grâce à Fernando Baptista, au 400 mètres nage libre avec Beatriz Pedro, au 400 mètres quatre nages avec Victória Sousa et au 200 mètres quatre nages avec Emanuel Chiocala.

L'équipe « rouge et noire » s'est également imposée au 50 mètres nage libre, avec Victória Sousa chez les femmes et Janel Tati chez les hommes, aux relais 4 x 100 mètres quatre nages, chez les deux sexes, ainsi qu'au 200 mètres brasse, grâce à Kaila Santos et Silvério Manuel.

De son côté, le Clube Naval de Luanda s'est imposé au 1 500 mètres nage libre, avec Rhianya Santos, au 200 mètres dos, chez les hommes et chez les femmes, grâce respectivement à David Padre et Rhianya Santos, au relais 4 x 50 mètres et au 50 mètres dos, avec Nyriam Morais.

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