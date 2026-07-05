Maroc: Mondial 2026 - Un doublé d'Ounahi propulse le pays en quarts de finale

4 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Grâce à un doublé d'Azzedine Ounahi, la sélection marocaine s'est imposée 3-0 face au Canada et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football 2026.

Disputée au NGR Stadium, la rencontre s'est achevée sur un score vierge à la mi-temps. Azzedine Ounahi a ouvert la marque à la 50e minute avant de s'offrir un doublé à la 82e. Soufiane Rahimi a définitivement scellé le sort du match en inscrivant le troisième but dans le temps additionnel (90e+8).

Le Maroc devient ainsi la première sélection à valider son billet pour les quarts de finale du tournoi.

Les Lions de l'Atlas affronteront au prochain tour le vainqueur de la rencontre opposant la France au Paraguay, programmée également dans la soirée de samedi.

Pour mémoire, le Maroc détient la meilleure performance jamais réalisée par une sélection africaine en Coupe du monde, avec une quatrième place obtenue lors de l'édition 2022 organisée au Qatar.

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