Angola: Le Président angolais félicite Donald Trump à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a adressé, vendredi, ses félicitations à son homologue des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance de ce pays, célébré ce samedi 4 juillet.

Selon les Services de presse de la Présidence de la République, dans un message adressé au Chef de l'État américain, João Lourenço a également présenté ses félicitations au peuple et au Gouvernement des États-Unis d'Amérique à l'occasion de cette commémoration, qu'il a qualifiée d'événement d'une haute portée historique.

Le Chef de l'État angolais a mis en exergue le parcours des États-Unis d'Amérique au cours de deux siècles et demi, période durant laquelle ce pays s'est affirmé comme un modèle de réussite dans les domaines de l'économie, de la science et de la technologie, tout en constituant une source d'inspiration pour de nombreuses nations.

Dans son message, João Lourenço s'est déclaré convaincu que les perspectives ouvertes ces dernières années continueront de favoriser le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

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Selon le Président de la République, l'approfondissement de cette coopération profitera aux peuples, aux milieux d'affaires ainsi qu'aux institutions de l'Angola et des États-Unis d'Amérique.

Les relations entre l'Angola et les États-Unis connaissent un renforcement significatif, couvrant des secteurs stratégiques tels que la défense et la sécurité, la santé, le commerce, l'énergie, les infrastructures ainsi que la transition énergétique.

Dans le domaine de la défense et de la sécurité, la coopération s'est intensifiée avec l'intégration de l'Angola au State Partnership Program (SPP), à travers le partenariat établi entre les Forces armées angolaises (FAA) et la Garde nationale de l'État américain de l'Ohio. Les deux pays coopèrent également dans les domaines de la sécurité maritime, du déminage et du renforcement des capacités militaires.

Dans le secteur de la santé, les deux gouvernements ont conclu un accord de coopération d'un montant d'environ 121 millions de dollars, destiné à soutenir les priorités du système national de santé et à renforcer les capacités de l'Angola sur la voie de son autonomie sanitaire.

Sur le plan économique et commercial, Washington a encouragé plusieurs missions d'affaires en Angola, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, des infrastructures et des transports. Ce partenariat comprend également des protocoles d'accord visant à promouvoir les investissements privés, avec l'appui financier de l'Export-Import Bank (EXIM Bank) des États-Unis.

Dans les domaines de l'énergie et des infrastructures, les États-Unis figurent parmi les principaux partenaires internationaux du Corridor de Lobito, projet jugé stratégique pour l'acheminement des minerais et des marchandises en Afrique australe.

La coopération s'étend également à la transition énergétique ainsi qu'au développement de réseaux de télécommunications modernes, sûrs et résilients.

Au-delà de sa dimension économique, Washington reconnaît le rôle de l'Angola dans la promotion de la paix et de la stabilité régionales, notamment à travers sa médiation dans les conflits et le renforcement de la coopération sur le continent africain, consolidant ainsi un partenariat considéré comme de plus en plus stratégique pour les deux pays.