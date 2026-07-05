Afrique: L'Angola participe à la Conférence de l'Alliance politique africaine

Luanda — L'Angola prend part, depuis vendredi, à la Conférence ministérielle extraordinaire de l'Alliance politique africaine (APA), qui se tient à Lomé, au Togo, avec une délégation conduite par le ministre des Relations extérieures, Téte António.

Selon un communiqué du ministère des Relations extérieures parvenu à l'ANGOP, les travaux ont été ouverts par le Président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, en présence du Président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, des ministres des Affaires étrangères, des chefs de délégation, des représentants d'organisations internationales et des membres du corps diplomatique.

Placée sous le thème « Crises en Afrique et au Moyen-Orient : impacts, défis et réponses stratégiques », cette conférence constitue un cadre de réflexion et de concertation politique consacré aux répercussions de la conjoncture géopolitique internationale actuelle sur le continent africain.

Lors de la séance d'ouverture, Faure Essozimna Gnassingbé a estimé que l'Afrique devait s'affirmer comme un acteur stratégique du nouvel ordre international et parler d'une seule voix pour défendre les intérêts du continent.

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Le Chef de l'État togolais a également soutenu que le continent devait renforcer sa capacité d'initiative diplomatique et contribuer activement à la prévention et au règlement des conflits internationaux.

Les travaux de la conférence portent sur l'analyse des conséquences économiques et sécuritaires de la crise au Moyen-Orient pour l'Afrique, avec un accent particulier sur la sécurité énergétique, le commerce international, les chaînes d'approvisionnement, la sécurité alimentaire, le transport maritime et la stabilité régionale.

Les participants examinent également les mécanismes susceptibles de renforcer la coopération politique entre les États africains et d'approfondir le dialogue entre l'Afrique et le Moyen-Orient, en vue de promouvoir la paix, la stabilité, la coopération internationale et le développement durable.

Selon le ministère des Relations extérieures, la participation de l'Angola réaffirme l'engagement du pays en faveur du renforcement de l'unité africaine, de la promotion de solutions africaines aux défis du continent et du dialogue en tant qu'instrument de paix, de sécurité et de développement durable.