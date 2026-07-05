Afrique: L'Angola sollicite l'expertise du Nigeria en matière de contrôle portuaire

Luanda — L'Angola a pris part à la Conférence régionale sur le contrôle par l'État du port à Lagos, au Nigeria, qui s'est achevée mercredi (1er), dans le but de s'aligner sur les normes mondiales en matière de sécurité, de protection de l'environnement et de conditions de travail à bord.

Cet événement a permis de renforcer les mécanismes, la gouvernance et la performance du contrôle par l'État du port, tout en envisageant un système maritime plus sûr, selon un communiqué de l'ambassade d'Angola au Nigeria, au Bénin et au Niger, ainsi qu'auprès de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest).

Lors de la conférence -- où le pays était représenté par Anisabel Veríssimo e Costa, présidente du conseil d'administration de l'Agence maritime nationale (AMN) -- un projet quinquennal a été lancé. Cette initiative réaffirme l'importance du contrôle portuaire exercé par les États en Afrique de l'Ouest et du Centre pour renforcer la sécurité des infrastructures maritimes.

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Selon le document, le projet vise également à préserver l'environnement marin de la région et à consolider le soutien politique et institutionnel en faveur d'une mise en oeuvre efficace du protocole sur le contrôle par l'État du port 8(Port State Control).

La réunion de Lagos a appelé les États membres à s'engager à harmoniser l'application des conventions maritimes internationales et à uniformiser les procédures d'inspection à l'échelle de la région.

La participation de l'Angola à cette conférence s'inscrit dans le respect des obligations internationales contractées par l'État dans le secteur maritime, visant à renforcer le rôle et le leadership de l'Administration maritime nationale en matière de contrôle par l'État du port.

La Conférence régionale sur le contrôle par l'État du port est un événement périodique réunissant les autorités portuaires d'Afrique de l'Ouest et du Centre -- sous l'égide de la Fondation Lloyd's -- afin de soutenir la mise en oeuvre du Mémorandum d'Abuja.

Outre le président de l'Administration maritime nationale (AMN), la délégation angolaise comprenait le directeur de la sécurité maritime et des gens de mer, Miguel António ; la directrice de la marine marchande, Margareth Dinis ; le chef du département juridique et de la coopération, Márcio Zua ; ainsi que la deuxième secrétaire de l'ambassade d'Angola, Sebastiana Terra.