Angola: Adão de Almeida plaide pour un rapprochement accru entre le Parlement et la jeunesse

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a déclaré vendredi à Luanda que le Prix des études parlementaires « 26 Novembre » a été institué afin de renforcer le dialogue entre le Parlement et la jeunesse universitaire, de consolider la représentation des citoyens et de promouvoir le renouvellement permanent de la démocratie angolaise.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement du Prix des études parlementaires « 26 Novembre », Adão de Almeida a souligné que le dialogue entre l'Assemblée nationale et les citoyens est indispensable pour que la représentation parlementaire dépasse son caractère purement formel.

Selon le président de l'Assemblée nationale, l'objectif est de faire en sorte que les citoyens se sentent véritablement représentés par l'institution parlementaire, à travers une représentation capable de répondre à leurs attentes et à leurs aspirations.

Il a expliqué que cette initiative repose sur trois piliers fondamentaux : le renforcement de l'institution parlementaire, l'implication de la jeunesse, en particulier des étudiants universitaires, et la consolidation de l'avenir de la démocratie.

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« La jeunesse est celle qui construit l'avenir du pays et l'avenir de la démocratie », a-t-il affirmé, estimant qu'une interaction permanente entre les jeunes et les institutions permet d'assurer une plus grande harmonie entre les citoyens et le Parlement.

Adão de Almeida a également indiqué que cette initiative vise à rapprocher les étudiants de l'activité parlementaire, en mettant à profit leur créativité et leurs idées novatrices afin de contribuer à l'amélioration du fonctionnement de l'Assemblée nationale.

Il a ajouté que, le Parlement étant une institution appartenant à tous les Angolais, il doit se renouveler en permanence en intégrant les contributions de la société, et non uniquement celles des députés et des fonctionnaires qui y exercent quotidiennement leurs fonctions.

Dans cette perspective, il a estimé que ce prix constitue une invitation adressée à la communauté universitaire afin qu'elle participe à la modernisation de l'institution, en proposant des idées et des solutions susceptibles de renforcer l'activité législative.

Au cours de son intervention, le président de l'Assemblée nationale a précisé que l'appellation « 26 Novembre » rend hommage à la date de l'installation de la première Assemblée nationale multipartite, en 1992, à l'issue des premières élections générales organisées en Angola.

À ses yeux, ce prix vise à préserver la portée historique de cet événement fondateur de la démocratie multipartite angolaise, en perpétuant sa mémoire grâce à l'engagement des nouvelles générations dans la construction et le renouvellement des institutions démocratiques.

Adão de Almeida s'est enfin déclaré convaincu que les premiers lauréats seront récompensés en novembre de cette année, exprimant le souhait que cette initiative contribue durablement au renforcement de la démocratie parlementaire grâce au concours de la société civile et de la communauté universitaire.