Angola: Le PRA-JA appelle à une forte mobilisation pour la mise à jour du registre électoral

3 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Huambo — Le secrétaire provincial du PRA-JA dans la province de Huambo, Carvalho da Costa Ekuikui, a appelé vendredi à une participation massive au processus de mise à jour et d'inscription d'office sur le registre électoral, lancé le 15 juin dernier à travers le pays.

S'exprimant devant la presse, il a exhorté les militants de son parti à montrer l'exemple en accomplissant les formalités requises afin d'être habilités à participer aux élections générales prévues en 2027.

Selon lui, la mise à jour des données électorales est essentielle pour permettre à chaque militant d'exercer pleinement son droit de citoyen.

Carvalho da Costa Ekuikui a également invité les habitants de la province de Huambo à se rendre dans les centres de mise à jour du registre électoral afin d'assurer une participation plus importante au prochain scrutin, qui déterminera les futurs dirigeants du pays.

Il a, par ailleurs, plaidé en faveur d'une modernisation des outils technologiques ainsi que de l'augmentation du nombre de Guichets uniques de services publics (BUAP), afin d'accélérer le déroulement des opérations.

La province de Huambo prévoit de mettre à jour les données électorales de 1,2 million d'électeurs d'ici au 19 mars 2027.

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