Afrique Australe: Les parlementaires de la SADC plaident pour un renforcement de la préparation aux urgences sanitaires

3 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Les parlementaires du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont préconisé vendredi, à Harare, un renforcement des mécanismes de financement de la santé ainsi que des capacités de réponse des États membres face aux urgences sanitaires.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, cette position a été exprimée lors de la réunion conjointe des ministres de la Santé et des Finances de la Communauté de développement de l'Afrique australe.

Dans une déclaration adressée aux ministres, le Forum parlementaire a souligné que le financement de la santé devait être considéré comme un investissement stratégique au service du développement économique et social de la région. Les parlementaires ont ainsi plaidé en faveur de l'adoption de législations garantissant des ressources prévisibles et durables pour les systèmes nationaux de santé.

Ils ont également appelé au renforcement des capacités techniques des députés afin d'améliorer le contrôle de l'exécution des budgets publics consacrés au secteur de la santé et d'évaluer l'impact des politiques sanitaires.

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Le document recommande en outre le développement des capacités de production régionales, notamment par la fabrication locale de médicaments, de vaccins et d'autres produits essentiels, dans le but de réduire la dépendance à l'égard des chaînes internationales d'approvisionnement.

Les membres du Forum ont également plaidé pour un investissement accru dans la prévention, à travers le renforcement de l'éducation à la santé et la promotion de modes de vie sains.

En marge de la réunion, les ministres de la Santé de la SADC ont tenu une session extraordinaire consacrée à l'examen des questions relatives à la sécurité sanitaire régionale et au renforcement des capacités de réponse des systèmes nationaux de santé.

À cette occasion, le Forum parlementaire a exprimé sa solidarité avec la République démocratique du Congo ainsi qu'avec les autres États membres susceptibles d'être touchés par des flambées épidémiques, appelant à une réponse régionale coordonnée.

Les parlementaires ont en outre recommandé l'harmonisation des cadres législatifs relatifs à la préparation et à la gestion des urgences de santé publique, ainsi que le renforcement de la surveillance épidémiologique dans les zones frontalières, des capacités des laboratoires, du traçage des contacts et de la coordination avec l'Union africaine, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

À l'issue des travaux, le Forum parlementaire de la SADC a réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives législatives et budgétaires visant à garantir un financement durable des systèmes de santé et à renforcer les capacités de réponse des États membres face aux crises sanitaires, notamment à l'actuelle flambée d'Ebola en République démocratique du Congo.

L'Assemblée nationale d'Angola était représentée à cette réunion par la députée Luísa Damião, présidente de la Commission permanente du développement humain, social et des programmes spéciaux du Forum parlementaire de la SADC.

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