Angola: L'Expo-Cunene 2026 prévoit de réunir plus de 150 exposants

Ondjiva — La 19e édition de la Foire agricole, commerciale et industrielle de la province de Cunene (Expo-Cunene 2026), prévue du 10 au 14 juillet, devrait réunir plus de 150 exposants nationaux et étrangers.

L'information a été communiquée vendredi à l'ANGOP par le porte-parole du comité d'organisation, Felisberto Hisimungula, qui a précisé que cette manifestation s'inscrit dans le cadre des célébrations du 56e anniversaire de l'élévation de la province de Cunene au rang de province, célébré le 10 juillet.

Il a indiqué que, contrairement à l'édition 2025, organisée dans la localité d'Omufitu wa Kanamuene, cette édition se tiendra sur la Place du Souverain, afin de rapprocher davantage l'événement de la population.

À cet effet, il a précisé que les travaux d'installation du site d'exposition sont en cours depuis mercredi, notamment avec le montage d'un pavillon-tente d'une capacité de 50 stands, auquel s'ajoutent 16 tentes pyramidales destinées aux administrations municipales ainsi que d'autres espaces réservés à la restauration.

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Il a ajouté que des travaux de maçonnerie, d'installation du réseau électrique, d'alimentation en eau et de construction des infrastructures sanitaires sont également en cours.

Selon Felisberto Hisimungula, les inscriptions des entreprises nationales et étrangères souhaitant participer à l'événement sont ouvertes depuis le mois de mai, un processus qui enregistre une participation jugée satisfaisante.

Il a fait savoir qu'un nombre important d'exposants issus de divers secteurs de l'économie ont déjà manifesté leur intérêt, notamment des banques, le Fonds de garantie du crédit, le Fonds d'appui au développement agricole, des entreprises opérant dans le secteur de l'agrobusiness, ainsi que les 14 administrations municipales de la province.

En marge de l'Expo, un concours de bétail est également prévu le 11 juillet au parc de contention d'Omufitu wa Kanamuene.

Placée sous le thème « Cunene, 56 ans : une culture vivante et un développement continu », la manifestation comprend un vaste programme d'activités, incluant des inaugurations, des conférences, des ateliers, ainsi que des manifestations récréatives, sportives et religieuses.

La province de Cunene célèbre, le 10 juillet, le 56e anniversaire de son accession au statut de province, à la suite de sa séparation de l'ancien district de Huíla, intervenue le 10 juillet 1970 sous l'administration du général Pereira N'Dença.