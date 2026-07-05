Angola: La BNA et le PNUD signent un accord en matière d'inclusion financière

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont officialisé, jeudi à Luanda, un mémorandum d'entente dans le domaine de l'inclusion financière et de l'éducation financière.

Cet instrument, selon une note de la Banque centrale publiée sur son site internet, vise à renforcer la coopération institutionnelle, notamment par le développement de contenus d'éducation financière, la formation d'agents d'éducation financière (multiplicateurs) en littératie financière et le partage d'expériences et de bonnes pratiques internationales.

Il vise également à définir des stratégies de mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre d'initiatives conjointes, ainsi que pour le développement de programmes numériques d'éducation et d'inclusion financières.

L'accord a été signé par le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, et la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Angola, Denise António.

Des représentants de la Banque nationale d'Angola et du Programme des Nations Unies pour le développement ont assisté à la cérémonie de signature.